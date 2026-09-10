Autoridades de Huixquilucan rescatan y entregan un Coatí a la Profepa

Gracias a la oportuna intervención de personal de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente de Huixquilucan se logró el rescate exitoso de un coatí que se encontraba en el paraje conocido como La Pera, ubicado en la comunidad de San Francisco Dos Ríos.

​La presidenta municipal, Romina Contreras, dio a conocer la noticia y destacó la pronta respuesta del equipo especializado para salvaguardar al ejemplar.

​Durante las acciones de rescate del ejemplar se llevó a cabo una intervención especializada, en la que biólogos municipales acudieron al paraje para dar seguimiento al reporte y asegurar al animal de manera segura y posteriormente valorar su estado de salud.

Autoridades de Huixquilucan rescatan y entregan un Coatí a la Profepa

​Tras la valoración médica, se determinó que el ejemplar se encontraba en perfectas condiciones físicas, información que destacó la presidenta municipal..

“Tras la intervención, fue entregado en perfectas condiciones a la Profepa, institución que se encargará de su resguardo, protección y cuidado en un hábitat acorde a sus necesidades.

El animal ahora se encuentra bajo resguardo oficial, después de su rescate, el coatí fue entregado formalmente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que asumirá su protección y posterior reintegración a un hábitat adecuado para su especie.