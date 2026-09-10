Tlalnepantla aprueba programa cultural “CARACOLES” 2026 durante sesión de cabildo

Tlanepantla aprueba programa cultural “CARACOLES” 2026

Durante una Sesión de Cabildo, el Gobierno de Tlalnepantla aprobó las Reglas de Operación y la Convocatoria del Programa Centros de Arte, Recreación y Aprendizaje Comunitario para la Educación Social, “CARACOLES” 2026.

El objetivo de este programa, aprobado por unanimidad en las Comisiones Unidas de Reglamentos y Cultura, es ampliar el acceso inclusivo y gratuito a la formación artística, fortalecer las capacidades creativas y culturales de la ciudadanía y generar mayores oportunidades para el desarrollo en quienes forman parte de nuestra ciudad.

Durante la misma sesión, se aprobó el proyecto de modificación al Programa Anual de Obra para el Ejercicio Fiscal 2026, se estableció el monto asignado en mil 474 millones 132 mil 028.24 pesos.

A través de esta medida, el gobierno municipal busca reorientar los recursos municipales hacia obras prioritarias de infraestructura urbana sin afectar el presupuesto global.

Adicionalmente, el cuerpo edilicio autorizó el Reglamento del Consejo Municipal de la Agenda 2030 para coordinar las acciones vinculadas al desarrollo sostenible, así como el Inventario General de Bienes Inmuebles correspondiente al primer semestre del año 2026 para fortalecer el control patrimonial y la transparencia institucional.