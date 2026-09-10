Sheinbaum reconoce la reducción de la inseguridad en Naucalpan

Los avances registrados en Naucalpan en materia de seguridad fueron reconocidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien además destacó la reducción de la percepción de inseguridad en el municipio, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de México y el Gobierno Municipal.

Este reconocimiento representa un respaldo a las acciones que impulsa el Presidente Municipal Isaac Montoya Márquez, quien participa de manera permanente en las tareas de coordinación, seguimiento y atención de los principales indicadores de seguridad en el municipio.

Los avances señalados coinciden con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el INEGI, correspondientes al segundo trimestre de 2026. De acuerdo con los resultados de esta encuesta, la percepción de inseguridad en el municipio disminuyó 9.8 puntos porcentuales, al pasar de 80.8% en marzo a 71.0% en junio.

Esta reducción representa uno de los descensos más significativos registrados durante el periodo y coloca al municipio en una mejor posición respecto de los últimos años, reflejando el impacto de las acciones coordinadas para fortalecer la seguridad.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltaron la importancia de fortalecer la coordinación territorial como parte de la estrategia nacional de seguridad.

En este modelo de coordinación destacan las Mesas de Paz, que se desarrollan en las 32 entidades federativas con la participación de autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

La estrategia de seguridad también contempla la atención a las causas, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación y una mayor coordinación con las autoridades estatales y federales, con el propósito de prevenir delitos, identificar factores de riesgo y atender de manera focalizada a los generadores de violencia.

Con el Operativo Enjambre, se ha logrado intervenir ante posibles vínculos de servidores públicos con estructuras criminales y fortalecer los mecanismos de depuración y coordinación institucional en materia de seguridad.

El Gobierno de Naucalpan trabaja en el fortalecimiento de su infraestructura de seguridad. Actualmente, se encuentra en proceso la puesta en operación del nuevo Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), que contará con instalaciones modernas para ampliar las capacidades municipales de monitoreo, atención de emergencias, coordinación operativa y protección civil.

El nuevo C4 estará interconectado con los 22 Tecallis renovados y con plataformas digitales del Gobierno del Estado de México, lo que permitirá fortalecer el intercambio de información y mejorar la coordinación de los sistemas municipales y estatales.