A un año de La Concordia, 136 de 138 víctimas ya recibieron reparación del daño: Brugada

Explosión de pipa en puente la Concordia, Iztapalapa (Cuartoscuro)

A un año de la explosión de una pipa de gas LP ocurrida en las inmediaciones del Puente La Concordia, en Iztapalapa, 136 de las 138 víctimas identificadas ya recibieron el pago correspondiente por reparación del daño, por un monto acumulado de 471 millones 192 mil 515 pesos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada adelantó que hasta el corte más reciente se habían suscrito 156 acuerdos reparatorios, lo que representa un avance de 98 por ciento. El accidente ocurrido en septiembre de 2025 dejó 84 personas lesionadas, de las cuales 77 fueron trasladadas a hospitales y siete recibieron atención sin requerir ingreso.

Del total de personas hospitalizadas, 45 fueron dadas de alta, mientras que 32 perdieron la vida. La atención médica se realizó en distintas unidades de salud de la capital y, en el caso de una menor de edad, se coordinó su traslado a Estados Unidos mediante la Fundación Michou y Mau para recibir atención especializada.

La jefa del Ejecutivo local afirmó que el gobierno capitalino actuó desde el inicio para acompañar a las familias y buscar que la empresa responsable asumiera la reparación de los daños.

“Lo que teníamos que hacer, que era ponernos del lado de las víctimas y obligar a que se reparara el daño, lo logramos”, sostuvo durante una entrevista con medios de comunicación.

Apoyo y nuevas medidas de prevención

Además del proceso de reparación, las autoridades capitalinas reportaron la entrega de 75 apoyos de emergencia por 2.4 millones de pesos y 82 apoyos de asistencia por 1.6 millones, para un total de cuatro millones de pesos destinados a personas afectadas y sus familias. También se asignó a cada familia un servidor público como enlace para acompañarla en trámites, atención psicológica, transporte y hospedaje.

Dijo que el accidente también dejó cambios en materia de regulación para el transporte de materiales peligrosos. Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 se realizaron 52 dispositivos de revisión, durante los cuales fueron inspeccionados mil 997 vehículos y se aplicaron 844 infracciones.

También indicó que una de las principales lecciones fue la necesidad de evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir y destacó que se impulsarán modificaciones al Reglamento de Tránsito para limitar la circulación de vehículos que transportan sustancias peligrosas.

Sobre los acuerdos pendientes, Clara Brugada explicó que uno corresponde a una niña que continúa en Estados Unidos bajo atención médica y cuyo proceso se retomará cuando regrese a México.

La jefa de Gobierno también anunció que su administración impulsará un reconocimiento en memoria de una de las personas que perdió la vida durante el accidente y destacó las acciones de ciudadanos que auxiliaron a sus familiares durante la emergencia.