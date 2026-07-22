El PAN quiere sabotear el PGD para seguir haciendo negocio inmobiliario, acusan diputados de Morena

Morena rechaza que se reponga la consulta del PGD

El diputados locales y federales de Morena rechazaron los intentos del PAN por frenar el Plan General de Desarrollo, que definirá el rumbo de la capital durante los próximos 20 años; ello, luego de que los panistas afirmaron que el proceso tiene que repetirse tras supuestas inconsistencias.

Los morenistas insistieron en que se trata de un instrumento que busca acercar el gobierno a la gente y sentar las bases de una ciudad más segura, más próspera, mejor gobernada y que cuida a todas las personas.

La coordinadora de los diputados locales, Xóchitl Bravo, explicó que el PGD está acompañado del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y la Ley de Ordenamiento Territorial, así como de los programas de desarrollo urbano de cada una de las 16 alcaldías capitalinas, los cuales fueron remitidos al Congreso local a principios de año.

Y destacó que el PGD no ha sido finalizado, como argumentó erróneamente la oposición, y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) avanza en la sistematización de las propuestas de la ciudadanía, tras los foros que se llevaron a cabo en el marco de su consulta, y en la reformulación de dicho documento.

“Primer desmentido: el Plan General de Desarrollo de la Ciudad no ha concluido su etapa. No hemos concluido aún la terminación del Plan General de Desarrollo”.

En su participación, el diputado Paulo García, vocero de Morena en el Congreso local, señaló que detrás de la oposición al PGD hay otro tipo de intereses.

“Vemos otra clase de interés en esta oposición y sabotaje del PAN. ¿Saben cuántos ejercicios participativos organizó el PAN? Ni uno solo”, afirmó.

El legislador explicó que las Casas de Gobierno propuestas en el PGD tienen como único propósito acercar la atención al domicilio de la gente, y descartó que impliquen una invasión a las facultades de las alcaldías.

Sobre el uso de suelo mixto, Paulo detalló que la propuesta busca dar continuidad a las actividades del comercio barrial; añadió que las objeciones del PAN incluyen un desconocimiento del texto del proyecto, al incluir supuestas omisiones que están plasmadas textualmente. “Se nota que no han ni leído el Plan”, expresó.

“No nos parece extraño que el PAN apueste a sabotear las normas de planeación de la ciudad. Nos hace sentido que el partido con funcionarios en la cárcel por corrupción inmobiliaria apueste a sabotear las normas. Ni siquiera hay un interés, la apuesta es tumbar completamente. Vemos una intención que parece lobbying”, concluyó.

Los morenistas aprovecharon para recordar la cronología del proceso desde la emisión de la convocatoria hasta que se apruebe el proyecto en el Congreso local.

Para finalizar, reiteraron su compromiso con un proceso de planeación cercano a la gente, construido desde los barrios, las colonias y los pueblos originarios, y llamó a la oposición a sumarse con propuestas en lugar de insistir en la reposición de un ejercicio que ya recogió más de 600 mil opiniones ciudadanas.