Mundial deja derrama de hasta 66 mil mdp y 2 mil obras en la CDMX

La Copa Mundial FIFA 2026 dejó en la Ciudad de México un legado de 2 mil obras de infraestructura, una derrama económica estimada de entre 44 mil y 66 mil millones de pesos, la generación de 100 mil empleos formales durante junio y más de 12 millones de asistentes a actividades organizadas en espacios públicos, de acuerdo con el informe final presentado por el Gobierno capitalino sobre los resultados del torneo.

Durante el acto La Pelota Vuelve a Casa: la mejor sede, los mejores resultados, la jefa de Gobierno, Clara Brugada explicó que el Mundial “deja un legado permanente de 2 mil obras de transformación” y sostuvo que la capital “ganó el Mundial en las calles”.

Señaló que el informe presentado constituye un balance sobre las acciones realizadas, los logros y el impacto del evento internacional en la ciudad.

Las obras reportadas son 500 canchas nuevas o rehabilitadas; la renovación integral del Tren Ligero con una inversión de 2 mil 600 millones de pesos, la adquisición de 17 nuevos trenes, la reducción de los tiempos de espera a la mitad y el incremento de su capacidad diaria de 130 mil a 250 mil pasajeros.

También destacó la modernización de la Línea 2 del Metro, que permitió aumentar a 34 el número de trenes en circulación para atender a más de un millón de usuarios diarios.

El informe también incluye la construcción de cuatro nuevas rutas de electromovilidad; el Jardín Flotante Tlallipan, de 16 mil metros cuadrados, utilizado diariamente por más de 8 mil personas; la ciclovía La Gran Tenochtitlán sobre Calzada de Tlalpan; más de 600 obras hidráulicas con una inversión de 7 mil millones de pesos para reducir inundaciones; 250 kilómetros de repavimentación; 334 kilómetros de iluminación de Caminos de Mujeres Libres y Seguras, de los cuales 52 kilómetros corresponden al Centro Histórico, así como más de 80 intervenciones alrededor del Estadio Ciudad de México, entre ellas un jardín de lluvia, un mercado, un biciestacionamiento y obras de agua, movilidad y espacio público.

También informó que la plataforma de transparencia creada para consultar las inversiones y obras relacionadas con el Mundial ha sido visitada por más de cinco millones de personas. “El Mundial duró unas semanas, pero las obras permanecerán durante generaciones”, expresó.

Gobierno capitalino presenta el balance final del torneo con inversiones, empleos y mejoras en movilidad

Impacto económico, turismo y empleo

En materia económica, el Gobierno capitalino estimó que el Mundial generó una derrama de entre 44 mil y 66 mil millones de pesos. Además, junio de 2026 registró la creación de 100 mil empleos formales, cifra que, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social citados durante el informe, representa el mayor crecimiento mensual de empleo formal en la historia de la capital.

La administración capitalina también informó que junio fue el mes con la menor inflación en varios meses dentro de la ciudad.

En el ámbito turístico, se reportó la llegada de más de cuatro millones de visitantes y turistas durante mes y medio, provenientes de más de 80 países. El gasto de turistas internacionales aumentó 61 por ciento en junio de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, casi 600 mil turistas recibieron atención en módulos especializados y fueron capacitados 120 mil prestadores de servicios turísticos mediante un programa de formación. De acuerdo con el informe, la derrama turística alcanzó a todas las alcaldías de la capital.

En cuanto a la asistencia ciudadana, el Gobierno capitalino reportó que más de 12 millones de personas participaron en actividades públicas relacionadas con el Mundial.

De esa cifra, 2.5 millones acudieron al FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo; 461 mil asistieron a los Festivales Futboleros organizados en las alcaldías; 460 mil ingresaron al Estadio Ciudad de México; 3.7 millones participaron en festejos masivos realizados en distintos espacios públicos y 5.5 millones asistieron a actividades culturales y recreativas, incluidas la Aldea Global, la Ola Mundialista, el desfile y más de mil 900 actividades culturales.

Clara Brugada aseguró que el objetivo fue descentralizar las celebraciones. “Logramos que otro Mundial fuera posible: uno abierto, democrático y participativo, sin barreras de acceso”, afirmó. Además indicó que los derechos de transmisión de los partidos serán recuperados para la Hacienda Pública de la Ciudad de México gracias al apoyo de patrocinadores.

Clara Brugada Molina, durante el evento La Pelota Vuelve a Casa: la mejor sede, los mejores resultados

Seguridad, movilidad y operación

La jefa de Gobierno afirmó que junio de 2026 registró el menor número de homicidios en los últimos 15 años y señaló que, desde el inicio de su administración, los homicidios se han reducido en una tercera parte.

“La alegría llenó las calles y la violencia retrocedió”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que más de 17 mil elementos fueron desplegados durante cada partido o celebración, tras un proceso de planeación de más de dos años y la coordinación con autoridades federales e internacionales.

“La Policía de la Ciudad de México cumplió con la encomienda”, expresó.

Los resultados operativos incluyen la presentación de 68 personas ante el Ministerio Público y mil 847 ante juzgados cívicos; mil 123 traslados de selecciones, autoridades y representantes; 345 patrullajes con drones y 83 en helicópteros; el desalojo de 39 personas del estadio por alterar el orden; el aseguramiento de 330 mil latas de cerveza, más de 17 mil botellas de alcohol, más de 18 mil latas de espuma y más de 21 mil objetos considerados de riesgo.

Además, fueron controladas 17 riñas; se aplicaron 3 mil 783 pruebas de alcoholemia, con mil 187 resultados positivos; se retiraron 33 vehículos que obstruían vialidades y 31 fueron enviados a depósitos vehiculares; fueron localizadas 72 personas; se brindó orientación a 12 mil 502 turistas extranjeros; la Policía Turística realizó 3 mil 720 traducciones en inglés, francés, alemán, japonés, náhuatl y otros idiomas, mientras que el ERUM otorgó mil 425 atenciones médicas.

En movilidad, el secretario Héctor Ulises García Nieto informó que fueron movilizados más de un millón 300 mil usuarios durante los partidos. El Metro concentró más de 860 mil traslados; el Tren Ligero, más de 236 mil; la RTP, cerca de 70 mil; el Trolebús, más de 32 mil; y el Metrobús, más de 11 mil viajes relacionados con la operación del Mundial. También se contabilizaron más de 107 mil servicios de taxi por aplicación y otras modalidades de movilidad activa.

El funcionario explicó que se implementaron esquemas Park & Ride desde Auditorio, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico de Xochimilco y Plaza Carso; servicios Ride desde Bellas Artes, Chapultepec, Reforma, Estadio Olímpico Universitario, Palacio de los Deportes, Parque México y San Jerónimo; además de reforzar conexiones desde Taxqueña, Perisur, Metro Universidad, Cañaverales, las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Constitución de 1917.

Respecto al legado en transporte, García Nieto informó que la modernización de la Línea 2 del Metro implicó una inversión de 2 mil 179 millones de pesos para intervenir 16 estaciones y recuperar 34 trenes; mientras que en el Tren Ligero se destinaron mil 377 millones para adquirir 17 nuevas unidades y remodelar la estación Taxqueña, duplicando su capacidad de 110 mil a 220 mil usuarios diarios y reduciendo el recorrido Taxqueña-Xochimilco a aproximadamente 40 minutos.

También detalló la construcción de la Línea 14 del Trolebús, con 13.2 kilómetros, 19 unidades nuevas y una demanda estimada de 20 mil pasajeros diarios; la primera fase de la Línea Cero del Trolebús, con 22.5 kilómetros, 60 unidades eléctricas y capacidad para 90 mil usuarios diarios; la puesta en marcha del Centrobús con 12 autobuses eléctricos operados por mujeres; la rehabilitación de los Centros de Transferencia Modal Taxqueña, Huipulco y Universidad, con 696 espacios para bicicletas y beneficio para 874 mil usuarios diarios; así como la modernización de la Ruta Quetzalcóatl del Metrobús Línea 4.

En conjunto, indicó, estas obras representan una inversión superior a 5 mil 500 millones de pesos.

“El Mundial terminó, pero sus beneficios permanecerán por muchos años”, afirmó.

Cultura, salud y atención social

El informe también reportó mil 900 actividades culturales, entre conciertos, exposiciones, talleres, conferencias y espectáculos, con la participación de más de cinco millones de personas.

Los eventos mencionados fueron el desfile mundialista, con más de 100 mil asistentes; el videomapping en Bellas Artes, visto por más de 90 mil personas; la Ola Más Grande del Mundo, con casi 100 mil participantes; 2 mil 400 actividades deportivas con la participación de 720 mil personas; la Clase de Futbol Más Grande del Mundo en el Zócalo, con más de 10 mil asistentes; y el torneo infantil Ollamaliztli, que reunió a más de 7 mil niñas y niños.

En materia de derechos humanos y salud, el Gobierno capitalino informó que desarrolló una agenda con más de 150 acciones; instaló 50 puntos mundialistas atendidos por casi 10 mil servidores públicos, quienes brindaron más de 81 mil servicios; capacitó a más de 19 mil personas para prevenir la trata y suspendió 15 establecimientos por incumplimientos.

Asimismo, otorgó más de 12 mil asesorías sobre bienestar emocional, desplegó 600 profesionales de la salud y 48 ambulancias durante los días de partido; vacunó contra el sarampión a casi 150 mil personas; realizó campañas preventivas que alcanzaron a casi 50 mil personas; distribuyó 2 mil 500 kits de autocuidado, aplicó 4 mil 500 pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual y brindó 3 mil 660 atenciones médicas, de las cuales únicamente 0.2 por ciento requirió traslado hospitalario.

En materia ambiental, la administración informó que instaló cerca de 800 contenedores para residuos y envió a reciclaje más de 240 toneladas de basura generadas durante el Mundial, con el objetivo de reutilizar ese material en equipamiento urbano.