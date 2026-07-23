Aseguran 500 kilos de marihuana en predio del “Sinaloa” en GAM

Cateo Droga asegurada en bolsas de basura. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron 500 kilos de marihuana distribuidos en bolsas para basura, en un predio ligado a Julio Geovany Jacobo López, alias “Sinaloa”.

Este presunto criminal está dedicado al narcomenudeo en la alcaldía Gustavo A. Madero, vinculado a un grupo delictivo que opera en la zona occidente del país.

Los oficiales catearon un predio ubicado en la calle Norte 60, de la colonia Siete de Noviembre, donde se almacenaba la droga.

Como resultado de esta acción, en una de las habitaciones se aseguraron bolsas de plástico de color negro y otras de color gris, que conteníam marihuana a granel, con un peso aproximado de 500 kilogramos. Por lo anterior, el inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público.