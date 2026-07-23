¿Sigue bloqueada avenida Coyoacán este 23 de julio? Vecinos se manifiestan para reclamar por casos de despojos de inmuebles en la Benito Juárez

Colonia Del Valle Vecinos protestan invasión de predios. (cuartoscuro)

Un grupo de vecinos pertenecientes a la colonia Del Valle Centro, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, se manifiestan por cuestiones de vivienda y seguridad. Bloquean vialidades altamente transitadas.

¿Por qué se manifiestan vecinos de la colonia Del Valle Centro?

Residentes de la colonia se reunieron durante la noche para protestar la invasión de predios que se ha presentado en el área. Los residentes denuncian haber sido desalojados a pesar de contar con todas las escrituras que avalan sus propiedades.

El problema viene presentándose desde hace varios meses, según los manifestantes. Entre un par y hasta veinte predios han sido señalados como invadidos por paracaidistas.

El modus operandi de los invasores es romper la chapa del inmueble cuando se encuentra deshabitado, entrar, cambiar la cerradura y, en caso de ser cuestionados, afirmar que ellos son los propietarios.

Los vecinos aseguran que permanecerán bloqueando el área hasta recibir una respuesta satisfactoria. Acusan que se han abierto varias carpetas de investigación pero que estas no se han materializado en acción concreta por parte de las autoridades hacia los delincuentes.

¿Qué calles bloquean vecinos de la colonia Del Valle Centro?

La concentración se encuentra en el cruce entre la avenida Coyoacán y la calle Matías Romero. Los protestantes permanecen en plena avenida resguardados con carpas y hay cinta señalando el bloqueo. Puede que también afecte calles adyacentes como Martin Menalde y Roberto Gayol.

Algunas alternativas viales si es necesario moverse en el área es tomar la calle Amores en caso de ir en dirección sur, ya que corre paralela a la avenida Coyoacán. Una alternativa para Matías Romero, en dirección poniente, utilizar calle San Borja. De no necesitar transitar por el área, rodear utilizando vialidades como Avenida Insurgentes, Avenida Universidad o Circuito Interior.