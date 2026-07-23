Incendio en Metro Indios Verdes: ¿Qué originó el fuego este jueves 23 de julio?

¿Qué pasó en Indios Verdes? | Reportan humo por aparente cortocircuito en talleres del Metro. (Mario Jasso)

Una movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este jueves 23 de julio en las inmediaciones de la terminal Indios Verdes de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, luego de que se reportara la presencia de humo causada por un aparente cortocircuito en la zona de los talleres Ticomán.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al sitio para atender un incendio en un puesto de maniobras del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ubicado en la colonia Residencial Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con Juan Manuel Pérez Cova, jefe Vulcano del Heroico Cuerpo de Bomberos, el fuego se originó en las charolas de cableado de alta tensión dentro de los talleres.

Se trató de un corto circuito en la terminal

El STC Metro confirmó a través de sus redes sociales que el incidente fue provocado por un aparente cortocircuito registrado a un costado de la barda perimetral de la terminal Indios Verdes.

Buen día. Personal de Protección Civil, Seguridad Industrial e Higiene del Metro, en coordinación con @Bomberos_CDMX, atendió un aparente cortocircuito registrado a un costado de la barda perimetral de la terminal Indios Verdes, Línea 3, que provocó la emisión de humo. La… — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 23, 2026

La dependencia explicó que personal de Protección Civil, Seguridad Industrial e Higiene del Metro, en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos, controló la situación de manera inmediata.

No se registraron lesionados en el punto del incidente

Además, aseguró que no hubo personas lesionadas y que la circulación de los trenes en la Línea 3 no se vio afectada, por lo que el servicio continuó operando con normalidad.

El Metro también informó que el área de Incidentes Relevantes ya realiza las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del siniestro. Mientras tanto, las autoridades reiteraron que el incendio quedó completamente sofocado y no representó riesgos para los usuarios del sistema.