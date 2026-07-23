Tlalpan abre inscripciones para su Curso de Verano 2026; se realizará en cinco sedes





La alcaldía Tlalpan abrió las inscripciones para el Curso de Verano para Todas y Todos 2026, dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, el cual se desarrollará del 3 al 28 de agosto en cinco espacios de la demarcación.

El registro inició el 22 de julio y permanecerá disponible hasta que se agoten los lugares, de acuerdo con la capacidad de cada sede y actividad.

El programa contempla actividades de activación física, deportes, juegos organizados, talleres creativos, dinámicas de integración, recreación y promoción de hábitos saludables. La alcaldía informó que las actividades estarán a cargo de monitores, talleristas y personal especializado.

Las sedes donde se llevará a cabo el curso son el Deportivo Solidaridad, Deportivo San Pedro Mártir, CAO de los Pueblos, Centro Xilot y la Casa de Salud Mesa Los Hornos, con un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas.

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, señaló que el objetivo del programa es ofrecer espacios seguros para que las infancias y adolescencias puedan realizar actividades recreativas y desarrollar habilidades durante el periodo vacacional.

Por su parte, el director general de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Saúl Magdaleno Giles, indicó que el curso fue diseñado para brindar una alternativa a las familias durante las vacaciones escolares, mediante actividades adaptadas a las distintas edades de las y los participantes, con énfasis en la actividad física, la creatividad y la convivencia.

Las madres, padres o personas responsables podrán realizar el trámite de inscripción directamente en cualquiera de las cinco sedes, presentando la documentación establecida en la convocatoria correspondiente.