Autoridad del Centro Histórico reporta 57 acciones de mejoramiento urbano (Mario Jasso)





La Autoridad del Centro Histórico informó los resultados de las acciones de mejoramiento urbano, recuperación del espacio público y coordinación cultural realizadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, entre las que destacan 57 intervenciones en espacios públicos, operativos de movilidad y la realización de la Séptima Mesa de Museos y Recintos Culturales.

En un informe presentado, el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, reconoció el trabajo de las dependencias e instituciones que participaron en las labores realizadas durante el Mundial, al señalar que la coordinación permitió atender a habitantes, comerciantes y visitantes, además de mantener en condiciones adecuadas el primer cuadro de la capital.

Como parte de las acciones de mantenimiento urbano, la dependencia reportó 57 intervenciones en distintos puntos del Centro Histórico. De ellas, 18 correspondieron a trabajos de conservación en plazas, parques, calles y otros espacios públicos, que incluyeron poda de áreas verdes, bacheo, reparación de pisos y banquetas, así como retiro de grafiti.

Además, informó que se efectuaron 16 trabajos de desazolve, el lavado de 20 calles y labores de mantenimiento en los parques San Juan, El Indio y Santa Veracruz.

En materia de recuperación del espacio público y movilidad, la Autoridad del Centro Histórico señaló que se realizaron operativos en diversas zonas, los cuales derivaron en el envío de 29 motocicletas al depósito vehicular y la aplicación de sanciones a 60 automovilistas, para un total de 89 infracciones.

Respecto a la atención ciudadana, indicó que mediante su chat institucional recibió 25 reportes. De ellos, 24 fueron atendidos, mientras que uno permanece en proceso de seguimiento.

En el ámbito cultural, la dependencia llevó a cabo la Séptima Mesa de Museos y Recintos Culturales del Centro Histórico, un encuentro en el que participaron instituciones culturales con el propósito de coordinar actividades y fortalecer la difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural de los perímetros A y B.

La Autoridad del Centro Histórico informó que continuará trabajando con museos y recintos culturales para integrar la programación de actividades que se desarrollarán durante las festividades del resto de 2026, con el objetivo de ampliar la oferta cultural y contribuir a la conservación del patrimonio histórico de la Ciudad de México.