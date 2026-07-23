Ecatepec promueve cursos de verano gratuitos para la niñez y adolescencia

Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, visitó la Casa del Adolescente para convivir con las niñas y niños que participan en los cursos de verano gratuito “Ecatepeques”, un programa que se desarrolla en más de 100 distribuidas en el municipio.

Cisneros Coss destacó que estos espacios ofrecen actividades recreativas, culturales y formativas para la niñez y adolescencia durante el periodo vacacional, con el propósito de brindar alternativas de aprendizaje y convivencia en un ambiente seguro.

La alcaldesa indicó que las inscripciones continúan abiertas y que las familias aún pueden registrar a sus hijas, hijos o nietos sin costo alguno. Mencionó que los cursos permanecerán en operación hasta el próximo 22 de agosto.

“Hoy visité la Casa del Adolescente para saludar a las niñas y niños que están disfrutando de uno de los casi 100 puntos donde estamos ofreciendo de manera gratuita los cursos de verano ‘Ecatepeques’. Aún tienes oportunidad de registrar a tus hijos o nietos, es totalmente gratuito y estarán hasta el 22 de agosto”, manifestó.

La Crónica de Hoy 2026