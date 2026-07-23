Revelan que el 41% de las y los ciudadanos no sabe qué es la infraestructura verde

Foto: Sedema Foto: Sedema (La Crónica de Hoy)

Una consulta realizada por el Partido Verde en la Ciudad de Mexico reveló que el 41 por ciento de las personas no sabe qué es la infraestructura verde, mientras que otro 32 por ciento no está seguro de conocer el concepto; además, 58 por ciento considera que en su colonia no existen suficientes áreas verdes.

La infraestructura verde es una red planificada e interconectada de espacios verdes, azules, y grises; diseñada y administrada para ofrecer múltiples beneficios socioambientales que promueven la protección de la biodiversidad, la mejora de los servicios ambientales, adaptación al cambio climático, prevención y mitigación de riesgos, y mejora de la calidad de vida, bajo un enfoque de resiliencia.

Por ello, el grupo parlamentario del PVEM el Congreso de la Ciudad de México exhortó a distintas autoridades del Gobierno capitalino y a las 16 alcaldías a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para que las y los vecinos intervengan en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos relacionados con el aumento, mejoramiento y conservación de la infraestructura verde.

El coordinador de la bancada, Manuel Talayero, lamentó los resultados de dicho estudio y que miles de capitalinos desconozcan qué es la infraestructura verde y cómo pueden participar en las decisiones para mejorar los espacios públicos de sus comunidades.

El legislador detalló que el exhorto está dirigido a las secretarías de Medio Ambiente; Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana; Atención y Participación Ciudadana; al Instituto Electoral de la Ciudad de México y a las todas las alcaldías.

Talayero recordó que el Programa Especial de la Red de Infraestructura Verde de la Ciudad de México establece estrategias para consolidar una ciudad más estable, resiliente y conectada, pero subrayó que estos esfuerzos deben ir acompañados de una mayor participación social.

Finalmente, el legislador sostuvo que proteger las áreas verdes no es únicamente una responsabilidad del gobierno, sino una tarea compartida entre autoridades y ciudadanía para construir una capital con mejor calidad de vida y un entorno urbano más saludable.