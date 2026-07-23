Plan Oriente del Edomex ha mejorado 100 km de caminos para facilitar la movilidad y conectividad

Plan Oriente Edomex

Dando seguimiento al Plan Integral para el Oriente del Estado de México, impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el Estado de México Delfina Gómez Álvarez, los trenes de pavimentación han intervenido un millón 242 mil 506 metros cuadrados, equivalentes a 100 kilómetros de vialidades.

Al respecto, el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que mediante 10 trenes de pavimentación entregados al mismo número de municipios, se ha logrado un avance de forma coordinada en el mejoramiento de caminos. Destacó que algunos proyectos ya superan el 80% de avance.

Los trabajos registran el siguiente progreso: Chalco, 34%, Chicoloapan, 45%, Chimalhuacán, 36%, Ecatepec, 82%, Ixtapaluca, 63%, La Paz, 70%, Nezahualcóyotl, 67%, Texcoco, 42%, Tlalnepantla, 24% y Valle de Chalco, 100%.

La dependencia federal informó que se atendieron 488 kilómetros de la red federal libre de peaje mediante acciones de conservación rutinaria. En conservación periódica concluyeron trabajos en 25 kilómetros y se mantiene intervención en otros 67. En conjunto, estas acciones abarcan 588 kilómetros, con una inversión de 213 millones de pesos.

El Plan Integral para el Oriente del Estado de México, contempla 121 programas y acciones en movilidad, seguridad, vivienda, salud, educación y servicios públicos. De este modo, ambos gobiernos refrendan su compromiso de reducir el rezago histórico y mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región.