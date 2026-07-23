Niegan instalación de nuevas máquinas tragamonedas en Plaza Arkana

Cateo "islas" donde se ubicaban las máquinas tragamonedas. (Jorge Aguilar)

Durante años, grupos delincuenciales utilizaron máquinas tragamonedas para captar y reclutar personas, así como para financiar y fortalecer sus operaciones. Aprovechaban los establecimientos que propician conductas ludópatas, por lo que los convertían en sitios de criminalidad de fácil acceso, sobre todo por su cercanía a planteles escolares y otros centros de convivencia.

Este era el caso del centro comercial Plaza Arkana Norte, localizado en la Autopista México - Querétaro a la altura del kilómetro 30.2, en La Quebrada, del municipio de Cuautitlán Izcalli, donde fueron retiradas estas máquinas tragamonedas y de acuerdo con la administración consultada por Crónica, no se permitirá este giro en los locales.

Esto tras la ejecución del “Operativo Dos de Bastos”, donde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se aseguraron tres mil 374 de estos aparatos que pertenecían a grupos delictivos en 84 municipios.

En este pequeño complejo de tiendas, señalaron locatarios que prefirieron reservar su identidad, sujetos ajenos que no acudían a comprar en el sitio, abordaban a mujeres y menores de edad y los invitaban a participar en los juegos de azar.

Narraron que grupos de personas hacían guardia al exterior del centro comercial y que consta me incitaban a los asistentes a jugar una y otra vez y posteriormente se les citaba al día siguiente para regalarles partidas en las máquinas.

Una vez que las víctimas desarrollaban adicción por los juegos de azar, diversos sujetos les financian las “partidas” y con el tiempo les generan adeudos y con ello son obligadas a participar en actividades delictivas como narcomenudeo, robo o “halconeo” para cubrir las deudas.

También se advirtió que, diversos sujetos identifican a quienes a través de estas apuestas pierden sus recursos personales o familiares, por lo que les ofrecen préstamos “gota a gota” ya sean niñas, niños, jóvenes, amas de casa o cualquier persona.

Para el financiamiento de los juegos y el pago de deudas, señalan, los criminales aprovechaban la poca vigilancia en la Avenida Del Parque, a un costado del complejo comercial, para acordar los pagos y los préstamos.

En un recorrido realizado por Crónica, se constató que en esa vialidad la vigilancia policial es inexistente, el alumbrado público es obsoleto, sumado a que la única cámara de videovigilancia está descompuesta y su botón de pánico no funciona.

Información de la Fiscalía señala que grupos criminales con diferentes orígenes imponen los referidos dispositivos ilegales bajo la amenaza de que en caso de negarse le harían daño o no le permitirían trabajar, posteriormente le dejan una “comisión” con la que convencen a las víctimas de que esta es una actividad lícita

Del mismo modo, los encargados de las tiendas tienen identificados los grupos criminales que operaban las máquinas tragamonedas, todos con presencia en la zona norte del Estado de México.

La Familia Michoacana: Mantiene una fuerte influencia en los municipios colindantes con el estado de Michoacán (San José del Rincón, El Oro) y hacia el Valle de Toluca (Ixtlahuaca). Su principal método de financiamiento en la zona es la extorsión a comerciantes y productores de alimentos básicos.

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Tiene presencia y células operativas en más de 60 municipios de la entidad, incluyendo zonas del norte y noreste del estado. Disputa el control territorial de rutas comerciales e impone el cobro de piso mediante alianzas temporales con bandas locales.Los Sapos: Es una banda criminal local identificada específicamente por la fiscalía con actividades delictivas y de extorsión concentradas en los municipios de Huehuetoca y Zumpango, en los límites del norte del Valle de México.

Células de “Nueva Alianza” o “Los Bambanes”: Operan principalmente en el norponiente y norte del Valle de México, abarcando municipios como Tepotzotlán y Cuautitlán, dedicándose de forma prioritaria al narcomenudeo y el despojo.

Los 300: Grupo delictivo con operaciones en municipios del norte del Valle de México como Zumpango y Tecámac, involucrado en violencia local y cobro de cuotas a transportistas.

“Se la pasaban aquí afuera, muchas amas de casa traían a sus niños y nadie los detenía, podían apostar todo el día y los policías de la calle no intervenían. Los fines de semana parecía un casino, hacían fila, la mayoría eran menores de edad y mujeres jóvenes”.

“Aquí se manejaba mucho por préstamos, te prestaban mil pesos y mañana ya debías dos mil, a los jóvenes no les importaba, era más la adicción por el juego, pero luego ya era impagable”.

“Casi todas las mujeres eran de la zona de Perinorte, acá atrás, ellas sí tenían para pagar, pero los niños y jóvenes venían de la colonia Buenavista, la del otro lado, una zona muy popular en la que casi siempre hay asaltos. También hay mucha necesidad económica, no puedo asegurar que les daban droga para venderla y cómo les pagaban, pero sí les daban dinero para seguir apostando”, dijo a Crónica una comerciante de la plaza.

Los locatarios afianzaron el dicho de la Fiscalía respecto a que los locales donde estaban instaladas funcionaban como puntos de reunión para la planeación de delitos, uno de estos eventos, recordaron, ocurrió en diciembre del 2025, cuando una balacera ocurrió en la Plaza Arkana Norte, lo que dejó como saldo dos personas sin vida y al menos dos lesionadas. Sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el establecimiento y abrieron fuego contra un hombre de entre 40 y 45 años, quien habría sido el objetivo directo.

Los responsables huyeron en motocicleta hacia la autopista México–Querétaro en dirección a la caseta de Tepotzotlán.

Asimismo, la Fiscalía identificó que la imposición de las “tragamonedas” de quienes se dedican a esta práctica ilegal, se ha ampliado de manera que los dispositivos han sido instalados no sólo en comercios como “tienditas”, papelerías o farmacias, sino que también rentan locales exclusivos en los que funcionan más de 20 equipos, estos lugares se encuentran en vías públicas y al interior de Centros Comerciales lo que propicia que la sociedad normalice esta práctica delictiva.