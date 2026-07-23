Edoméx reúne a gobernadoras y autoridades federales en encuentro regional de seguridad





El Gobierno del Estado de México fue sede de la Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y Seguridad, encuentro que reunió a gobernadoras, representantes estatales y autoridades federales para revisar las estrategias de coordinación en materia de seguridad en la región centro del país.

La reunión fue encabezada por la gobernadora Delfina Gómez en el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento de Tecámac (CICATEC). Participaron también la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; y la gobernadora de Morelos, Margarita González.

Además, asistieron representantes de los gobiernos de Querétaro, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, además de funcionarios de instituciones federales y estatales relacionadas con la seguridad pública y la procuración de justicia.

Edoméx reúne a gobernadoras y autoridades federales en encuentro regional de seguridad

Estuvieron presentes el director general de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Carlos Arceo Castañeda; el mando coordinado de la Zona Oriente del Estado de México, Raúl Martínez González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en la entidad, Horacio Flores Fonseca; así como titulares de las instituciones de seguridad de la Ciudad de México, Guerrero y Morelos.

Por parte del Gobierno del Estado de México participaron el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo; y el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

Antes del encuentro interestatal, la gobernadora Delfina Gómez encabezó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz con integrantes de su gabinete, mandos de las fuerzas armadas y autoridades de procuración de justicia.

El gobierno estatal informó que la sesión tuvo como objetivo dar seguimiento a las acciones implementadas para la construcción de la paz en la entidad y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad.