Industria farmacéutica del Edomex crece con más de 2 mmp de inversión

Opella, Ocoyoacac

Con la puesta en marcha de una nueva planta de producción de la empresa Opella, el Gobierno del Estado de México continúa con el fortalecimiento a la industria farmacéutica y posiciona a la entidad como un importante productor para México y otros mercados de América Latina.

Durante la inauguración de la nueva línea de probióticos Enterogermina de la planta de Opella, ubicada en el municipio de Ocoyoacac, Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico, destacó que esta industria es una de las estratégicas para el desarrollo económico del estado, además que genera empleo para más de 14 mil personas.

De septiembre de 2023 a mayo de 2026, las empresas con capital nacional de producción farmacéutica han invertido en la entidad 3 mil 576 millones de pesos, mientras que las de capital extranjero alcanzan más de 830 millones de dólares.

Por lo que, la secretaria, agradeció la confianza de esta empresa y aseguró que cada proyecto, como el inaugurado, que además forma parte del Plan México, fortalece a las empresas y la competitividad del país y el Estado.

Esta nueva línea de producción de Opella tendrá capacidad para generar 200 millones de minibotellas de Enterogermina al año, lo que abastecerá al mercado de México y Latinoamérica al 100 por ciento.

Además, materializa una inversión por más de mil 200 millones de pesos, inscritos en la iniciativa denominada Proyecto Aztlán que contempla una inversión de 2 mil 300 millones de pesos para fortalecer esta planta en Ocoyoacac y representa una decisión estratégica para la red global de Opella que concentra 13 plantas a nivel mundial.

A través de un mensaje en video, David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario de Salud del Gobierno federal, señaló que esta expansión permitirá avanzar en la producción de la industria farmacéutica además de posicionar a México como plataforma estratégica de productos y exportación.

Luis Soares, Director General de Opella México, aseguró que esta inauguración representa un paso decisivo en la historia de la empresa y permitirá que el 80% de los productos que venden en el país se generen en el territorio mexiquense, fortaleciendo así la industria.