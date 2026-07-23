Invitan a jornada de reforestación en Huixquilucan

Jornada de reforestación

Se llevará a cabo el domingo 26 de julio en la comunidad de El Laurel — La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, convocó a la población a participar en la jornada de reforestación “Acción por el ambiente”, que se llevará a cabo el domingo 26 de julio en la comunidad de El Laurel.

Contreras informó que esta actividad tiene el objetivo de continuar con la repoblación de los bosques del municipio, así como fomentar el cuidado del entorno natural mediante la participación de las y los habitantes.

La jornada iniciará a las 9:00 horas y forma parte del programa “Acción por el ambiente: Educación y Sostenibilidad”, iniciativa enfocada en estimular acciones para la protección de los recursos naturales y fomentar una cultura ambiental entre la población.

“Este domingo 26 de julio, los invitamos a participar en nuestra jornada de reforestación ”Acción por el Ambiente", que llevaremos a cabo en El Laurel, para continuar repoblando nuestros bosques y seguir manteniendo verde nuestro entorno”, expresó la funcionaria local.

El gobierno municipal invitó a las y los habitantes a sumarse a la jornada, con la finalidad de fortalecer la cobertura forestal del municipio y generar conciencia sobre la importancia de preservar los ecosistemas a través de acciones colectivas.

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