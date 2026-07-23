Suman 38 personas en estado delicado de salud trasladadas en Cóndores en 2026

Aviones Aeronaves Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). (SSC)

Elementos de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han apoyado como ambulancia área a 38 personas por diferentes motivos de salud y han realizado el traslado de dos órganos humanos para fines de trasplante, de enero a julio del 2026.

Además, han realizado 194 vuelos de seguridad.

Del mes de enero a la fecha, los Cóndores de la SSC han trasladado a 38 personas lesionadas; tres de ellas por heridas por proyectil de arma de fuego, quemaduras y politraumatismos; asimismo 12 ciudadanos han requerido ambulancia aérea por traumatismo craneoencefálico; 15 por infartos y uno por lesiones en miembros inferiores y objetos empalados.

También ayudaron al personal del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) para el traslado de dos órganos humanos para darle una segunda oportunidad de vida a dos personas.

Para el primer apoyo, los efectivos de la SSC se dirigieron vía aérea al Hospital Regional de Alta Especialidad en Ixtapaluca, en el Estado de México, donde recogieron un hígado que fue llevado al cruce de las avenidas Cuauhtémoc y Baja California, en la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde lo entregaron a los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes lo llevaron por carretera al Hospital General de México.

La segunda acción de este tipo se llevó a cabo cuando los Cóndores trasladaron un corazón del Hospital de Traumatología y Ortopedia Doctor Victorio de la Fuente Narváez, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, al Instituto Nacional de Cardiología, en la alcaldía Tlalpan, donde el personal del hospital lo recibió y lo canalizó al área correspondiente para su trasplante.

Dentro de los traslados de personas en condiciones de salud delicada, destacan el de una mujer con quemaduras de segundo y tercer grado en el 80 por cierto de su cuerpo, misma que fue llevada del Hospital General Ajusco Medio, ubicado en la alcaldía Tlalpan, al Hospital General de Xoco en la alcaldía Benito Juárez, donde la recibieron paramédicos del ERUM para continuar su camino al Hospital General Adolfo López Mateos, donde recibió la atención médica definitiva.

También colaboraron para que una pequeña de ocho años que fue atropellada junto con su mamá, en las inmediaciones del Deportivo Momoxco, ubicado en el Pueblo de San Pedro Actopan, en la alcaldía Milpa Alta, fuera llevada vía aérea a la Casa del Peregrino, localizada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En dicho nosocomio, una ambulancia del ERUM continuó su traslado al Hospital Infantil Pediátrico San Juan de Aragón, donde el personal médico la atendió por hematoma en región occipital, probable luxación en la clavícula de lado derecho y posible fractura de cadera del lado izquierdo.

Además, ayudaron para que un joven de 18 años de edad que sufrió una herida por empalamiento en el rostro, la cual ocurrió mientras laboraba en una obra en la calle Amado Nervo, de la colonia Arboleda, en la alcaldía Tláhuac, tuviera una pronta atención médica especializada, al trasladarlo del Hospital Belisario Domínguez, ubicado en la alcaldía Iztapalapa a un centro comercial localizado en la calzada México - Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de ahí los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo llevaron al Hospital Rubén Leñero.

Durante este periodo, los especialistas además de realizar sus labores de apoyo a la ciudadanía, también ayudaron a que un deseo se hiciera realidad al colaborar con la Organización “Ambulancia de los Deseos México” para que Santiago, un jovencito de 14 años de edad, pudiera cumplir su gran sueño: ver la capital del país desde el aire, para ello viajó en uno de los helicópteros de la SSC para apreciar la vista de una las urbes más antiguas del mundo.

Desde 1971 al 11 de junio de 2026, la Dirección General de Servicios Aéreos ha realizado un total de 14 mil 761 servicios de ambulancias aéreas en la Ciudad de México.