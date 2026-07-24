Caen 2 narcomenudistas que trabajan para “El Tío Muñeca” de “La Unión Tepito”

Detenido Diego Luna González. (SSC)

La policía capitalina detuvo a dos integrantes del grupo delictivo “La Unión Tepito”, bajo el mando de “El Tío Muñeca”.

Se trata de Diego Luna González de 31 años, y Uriel Arturo Flores Rivera de 30 años, dedicados a la venta y distribución de droga en la colonia Obrera, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los agentes estaban en la calzada San Antonio Abad, cuando observaron a dos sujetos que manipulaban envoltorios como los usados para la distribución de narcóticos.

Las autoridades se acercaron y los revisaron, para después asegurarles 96 bolsitas de marihuana, 23 dosis de cocaína, 63 envoltorios de plástico con metanfetamina, un arma de fuego corta con un cargador y tres cartuchos útiles, una bolsa color negro, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Por lo tanto, Diego Luna González y Uriel Arturo Flores Rivera fueron detenidos y puestos a disposición junto con lo asegurado, del agente del Ministerio Público.