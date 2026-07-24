IECM aprueba curso para fortalecer capacidades de las COPACO y la participación ciudadana

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el contenido del “Curso Introductorio: Fundamentos para el ejercicio de la representación comunitaria”, una estrategia de capacitación dirigida a las personas integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) y a la ciudadanía interesada en involucrarse en los asuntos públicos de sus comunidades.

El IECM indicó que el curso forma parte de las acciones contempladas en la Metodología de Capacitación para los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General 2026-2029, así como del Programa Institucional de Capacitación 2026, orientados al fortalecimiento de la participación comunitaria en la capital.

También informó que la capacitación será impartida por las Direcciones Distritales del Instituto y también estará disponible en el Aula Virtual Formación de Participación Ciudadana Interactiva (FOPCI), con el propósito de ampliar el acceso a los contenidos entre las personas interesadas.

El programa incluye temas relacionados con la democracia participativa y la participación ciudadana, las atribuciones, derechos y obligaciones de las Comisiones de Participación Comunitaria, las funciones de la Coordinadora de Participación Comunitaria, el funcionamiento del Presupuesto Participativo y el papel que desempeñan las COPACO en ese mecanismo.

Además, contempla herramientas para la gestión comunitaria, la vinculación con autoridades y el desarrollo de habilidades para identificar necesidades vecinales, elaborar solicitudes de gestión y dar seguimiento a las acciones impulsadas desde los órganos de representación ciudadana.

Según el Instituto, el objetivo de esta acción formativa es fortalecer las capacidades de quienes integran los órganos de representación ciudadana y brindar herramientas a la población interesada para fomentar una mayor participación en los asuntos comunitarios.