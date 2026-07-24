El 55 por ciento de las llamadas a la Línea SOS Mujeres relacionadas con apoyo jurídico o emocional: C5 CDMX

SOS Mujeres

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México informó que el 55 por ciento de las llamadas a la Línea SOS Mujeres *765 están relacionadas con la necesidad de apoyo jurídico o emocional.

En víspera del cuarto aniversario de la línea, a cumplirse este 25 de julio, el organismo detalló que han apoyado a 29 mil 209 mujeres, el 49 por ciento canalizadas a asesoría jurídica y 6.1 por ciento a apoyo psicológico.

“Esta herramienta, operada desde el C5 con perspectiva de género a la cual identificamos como gafas violeta, se ha consolidado como referente en situaciones de violencia de género, y los reportes indican que una cuarta parte se refieren a agresiones en curso”, explicó el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés.

En su promedio diario, los reportes de este 2026 tienen un descenso de 8.5 por ciento respecto al 2024, el año con más registros.

SOS Mujeres *765 es una línea creada por la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum, y actualmente forma parte de la estrategia contra la violencia de género de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

De acuerdo con los datos procesados, el 16 por ciento de las llamadas son por violencia perpetrada con anterioridad, y 2 por ciento implican una situación de riesgo crítico. La mayor proporción de llamadas se presenta entre las 15:00 y las 17:00 horas.

“El análisis indica que el lunes es el día con más reportes, con 16 por ciento, mientras sábado y domingo tienen los menores registros, lo cual puede revelar que las mujeres buscan apoyo posterior a la agresión o una vez que el perpetrador, generalmente la pareja sentimental, no se encuentra en el hogar”, consideró Guerrero Chiprés.