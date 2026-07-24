Plan Oriente prevé nuevos hospitales en Chicoloapan, Ecatepec y Chimalhuacán para ampliar la atención médica





El Plan Integral de la Zona Oriente contempla la construcción, rescate y ampliación de infraestructura hospitalaria en los municipios de Chicoloapan, Ecatepec y Chimalhuacán, con el objetivo de fortalecer los servicios de salud para más de 1.7 millones de habitantes del Estado de México.

En la presentación de los avances del programa, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que las obras forman parte de los 14 proyectos de salud incluidos en la estrategia impulsada de manera conjunta por los gobiernos federal y estatal para ampliar la capacidad de atención médica en la región oriente de la entidad.

Uno de los proyectos es el Hospital General de Subzona de Chicoloapan, cuya intervención prevé concluir en diciembre de este año. El funcionario explicó que la unidad contará con 57 camas, ofrecerá atención en 10 especialidades y requirió una inversión de 248 millones de pesos. El hospital beneficiará a 107 mil 854 personas, luego de que el IMSS retomara el proyecto para ponerlo en funcionamiento.

En Ecatepec, el Hospital Pediátrico Oncológico iniciará su proceso de intervención en octubre próximo. De acuerdo con el IMSS, el centro brindará atención especializada a niñas, niños y adolescentes con cáncer y otras enfermedades pediátricas, además de incorporar dos aceleradores lineales para fortalecer los tratamientos oncológicos. Se estima que la unidad beneficiará a un millón 304 mil 753 habitantes.

Para Chimalhuacán, el instituto prevé iniciar en octubre la construcción del Hospital General Regional. El proyecto contempla 535 camas y busca incrementar la capacidad de atención médica especializada en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del Estado de México. Según las autoridades, la obra atenderá a 317 mil 333 personas.

Zoé Robledo señaló que estas acciones forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente, estrategia desarrollada por los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Delfina Gómez para responder al incremento de la población derechohabiente, ampliar la infraestructura hospitalaria y reducir el rezago en los servicios médicos de esta región del Estado de México.