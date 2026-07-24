CDMX entrega 141 viviendas sociales en cinco alcaldías con inversión de 124 millones de pesos

El Gobierno de la Ciudad de México entregó este viernes 141 viviendas de interés social distribuidas en cinco alcaldías, como parte de su política de acceso a la vivienda. La inversión pública destinada a estos proyectos ascendió a 124 millones de pesos para la construcción de más de 10 mil metros cuadrados de vivienda nueva.

La entrega se realizó de manera simultánea en Coyoacán, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero. En el conjunto habitacional ubicado en avenida Aztecas 255, en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán, fueron entregados 41 departamentos construidos con una inversión de 37 millones de pesos.

El desarrollo de Coyoacán fue edificado sobre un predio de menos de 500 metros cuadrados, donde se construyeron alrededor de 2 mil metros cuadrados distribuidos en ocho niveles. Los departamentos tienen superficies de entre 55 y 60 metros cuadrados y fueron diseñados bajo criterios de vivienda adecuada, con acceso a servicios básicos, seguridad jurídica y ubicación en zonas con infraestructura urbana y conectividad.

Las autoridades informaron que en los próximos días se sumarán otros cuatro desarrollos: 59 viviendas en la colonia Ampliación Petrolera, en Azcapotzalco; 12 en la colonia Moctezuma, Venustiano Carranza; 15 en Miguel Hidalgo y 14 en Gustavo A. Madero.

Financiamiento sin intereses y meta de 10 mil viviendas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que las viviendas se entregan mediante créditos a tasa cero y con esquemas de pago que no superan el 20 por ciento del ingreso familiar de los beneficiarios.

Indicó que algunas familias cubrirán mensualidades cercanas a 900 pesos, mientras que otras pagarán alrededor de 3 mil pesos, dependiendo de sus ingresos.

Explicó que el gobierno aporta entre 700 mil y 900 mil pesos por vivienda, mientras que en algunos proyectos las familias realizan aportaciones adicionales para incorporar equipamiento o acabados complementarios, como elevadores y sistemas de videoportero.

También anunció que la administración buscará reducir los tiempos de construcción y entrega mediante cambios en la operación de la Secretaría de Vivienda, con el propósito de agilizar el acceso de las familias a una vivienda social.

La mandataria agregó que durante los primeros dos años de su administración se destinarán 18 mil millones de pesos a la política de vivienda. Para este año, dijo, la meta es entregar 10 mil viviendas nuevas y realizar 40 mil acciones de mejoramiento habitacional.

Ecotecnologías y avance del programa

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, informó que con la entrega realizada este viernes el gobierno capitalino alcanzó las 2 mil viviendas entregadas en lo que va de 2026 y mantiene en proceso de construcción alrededor de 9 mil viviendas sociales.

Respecto al desarrollo de avenida Aztecas, precisó que el edificio cuenta con 41 departamentos de aproximadamente 57 metros cuadrados, 18 cajones de estacionamiento y una inversión gubernamental de 33.3 millones de pesos, a la que se sumaron 4.6 millones aportados por las familias beneficiarias, para un costo total de 37.5 millones de pesos. El costo promedio por departamento fue de poco más de un millón de pesos.

Las viviendas incorporan sistemas de captación de agua de lluvia y calentadores solares. De acuerdo con la jefa de Gobierno, estas tecnologías permitirán ahorrar agua potable y reducir emisiones contaminantes.

Estimó que las 141 viviendas entregadas evitarán anualmente emisiones equivalentes a las generadas por recorridos de más de un millón de kilómetros en automóvil, además de representar un ahorro energético para las familias.

Beneficiarios del conjunto habitacional señalaron que la entrega representa el resultado de varios años de organización comunitaria y gestión para acceder a una vivienda propia.

En representación de las 41 familias, Myriam Sánchez Alemán afirmó que el proyecto permitirá dejar atrás la incertidumbre del pago de rentas y fortalecer la convivencia vecinal mediante espacios comunes para la comunidad.