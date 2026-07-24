Vinculan a proceso a 4 de la “UJ40” y del CJNG por extorsión a comerciantes en Magdalena Contreras

Detenidos Banda de extorsionadores detenidos. (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Víctor “N”, alias “El Yus”, y Aarón “N”, alias “El Pecas”, por extorsión agravada contra un comerciante de la alcaldía La Magdalena Contreras.

Con esta orden judicial, ya son cuatro las personas que enfrentan proceso penal por el mismo caso.

De acuerdo con las investigaciones, Víctor “N” y Aarón “N” son integrantes de la célula delictiva “UJ40”, vinculada con “La Unión Tepito”. En el crimen, Víctor “N” habría encabezado al grupo que acudió al establecimiento de la víctima.

El 23 de mayo de 2026, varios sujetos armados se presentaron en el negocio de la víctima. Uno de ellos se identificó como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y, presuntamente, mediante amenazas y agresiones físicas, el grupo exigió el pago de cinco mil pesos semanales para permitirle continuar trabajando. También le habría advertido que, si no entregaba el dinero, atentarían contra él y su familia.

Ante las amenazas, la víctima realizó cinco pagos por un total de 25 mil pesos, hasta que el cinco de julio presentó la denuncia ante la Fiscalía capitalina.

Cinco días después, agentes de la Policía de Investigación (PDI) implementaron un operativo de entrega vigilada en el negocio, donde detuvieron en flagrancia a Ángel “N” y José “N” cuando acudieron a recibir el dinero exigido. El 13 de julio ambos fueron vinculados a proceso.

La investigación continuó y a partir del reconocimiento realizado por la víctima, el análisis de videograbaciones y labores de seguimiento, el agente del Ministerio Público ubicó a Víctor “N” y Aarón “N” como también participantes en los hechos y obtuvo órdenes de aprehensión en su contra.

En paralelo, el 15 de julio, detectives de la PDI, en coordinación con la Guardia Nacional, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la alcaldía Álvaro Obregón. En el lugar detuvieron a Víctor “N” y Aarón “N” y aseguraron diversas dosis de narcóticos, un arma de fuego y tres teléfonos celulares.

Tras ser vinculados a proceso por narcomenudeo el 17 de julio, ambos permanecieron privados de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde la PDI ejecutó las órdenes de aprehensión por extorsión el 20 de julio.

El 21 de julio, la autoridad judicial vinculó a proceso a Víctor “N” y Aarón “N”, les impuso prisión preventiva y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.