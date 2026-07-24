Naucalpan anuncia Feria de Regreso a Clases con productos escolares a precios accesibles

Con el propósito de apoyar la economía de las familias ante el próximo ciclo escolar, el Gobierno de Naucalpan llevará a cabo la Feria de Regreso a Clases del 21 al 23 de agosto en el Parque Revolución, donde se ofrecerán productos y servicios escolares a precios accesibles.

El evento se realizará en un horario de 10:00 a 18:00 horas y reunirá a diversos proveedores que pondrán a disposición de la ciudadanía artículos indispensables para el regreso a las aulas.

Durante los tres días de actividades, madres, padres de familia y estudiantes podrán encontrar útiles escolares, mochilas, calzado, uniformes y otros productos relacionados con el inicio del nuevo ciclo escolar, con el objetivo de reducir el impacto económico que representa esta temporada.

El gobierno municipal señaló que la feria busca facilitar el acceso a artículos de calidad a costos accesibles, contribuyendo al bienestar de las familias naucalpenses y promoviendo el consumo local.

Naucalpan anuncia Feria de Regreso a Clases con productos escolares a precios accesibles

Además de la venta de productos, el evento contempla la participación de prestadores de servicios vinculados con el regreso a clases, ofreciendo a los asistentes diversas opciones para realizar sus compras en un solo lugar.

Las autoridades invitaron a la población a aprovechar esta iniciativa y acudir al Parque Revolución durante las fechas programadas para adquirir los artículos necesarios antes del inicio de clases.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Naucalpan busca respaldar la economía familiar y generar espacios que permitan a la ciudadanía acceder a productos y servicios escolares a precios competitivos, facilitando la preparación de niñas, niños y jóvenes para el próximo ciclo escolar.