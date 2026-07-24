Tlalnepantla rehabilita Centro de Salud IMSS-Bienestar y renueva módulo deportivo en la colonia Cuauhtémoc

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, entregó la rehabilitación del Centro de Salud IMSS-Bienestar y el remozamiento del Módulo Deportivo de la colonia Cuauhtémoc, obras con las que se busca fortalecer el acceso a servicios médicos y ofrecer espacios públicos en mejores condiciones para la comunidad.

Durante la entrega, el alcalde destacó que ambas acciones forman parte de la estrategia para mejorar la infraestructura destinada al bienestar de las familias tlalnepantlenses, al brindar instalaciones más adecuadas tanto para la atención de la salud como para la práctica de actividades deportivas y recreativas.

La rehabilitación del Centro de Salud IMSS-Bienestar permitirá ofrecer una atención médica en mejores condiciones para las y los habitantes de la zona, mientras que la renovación del módulo deportivo busca fomentar la convivencia, la activación física y el uso seguro de los espacios públicos.

Raciel Pérez Cruz señaló que estos trabajos fueron posibles gracias a la coordinación entre el Gobierno Municipal, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México, con el propósito de impulsar proyectos que beneficien directamente a la población.

Asimismo, destacó que estas acciones forman parte de la política de salud universal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a garantizar servicios médicos gratuitos y de calidad para todas y todos

Tlalnepantla para fortalecer la infraestructura pública y ampliar el acceso de la ciudadanía a servicios de salud, deporte y recreación.

Con la entrega de estas obras, las autoridades buscan contribuir al bienestar de las familias, mejorar la calidad de vida de los habitantes y promover el desarrollo de espacios dignos que favorezcan la atención médica y la convivencia comunitaria.