¿Hay Doble Hoy No Circula sabatino este 25 de julio de 2026 en la CDMX y el Edomex? (Pexels)

Si planeas utilizar tu automóvil este sábado 25 de julio de 2026 en la Ciudad de México o en el Estado de México, es fundamental que tomes en cuenta las disposiciones ordinarias del Programa Hoy No Circula Sabatino. Debido a las constantes contingencias ambientales declaradas en las últimas semanas, las autoridades recomiendan mantenerse atentos al monitoreo de la calidad del aire a través del sitio oficial de la SEDEMA, ya que un incremento en los niveles de contaminación podría modificar las restricciones vigentes.

¿Qué vehículos NO circulan este sábado 25 de julio?

Al tratarse del cuarto sábado del mes, el reglamento de tránsito establece que la restricción operará para los siguientes vehículos:

Holograma 1: Autos con terminación de placa en número PAR (0, 2, 4, 6 y 8) .

Autos con terminación de placa en . Holograma 2: Todas las terminaciones de placa.

las terminaciones de placa. Placas foráneas: Todas las terminaciones de placa.

¿Qué vehículos SÍ pueden circular el 25 de julio?

Los automotores que cuentan con libre tránsito durante todo el día por la Zona Metropolitana del Valle de México son los siguientes:

Vehículos con Holograma 00 (Doble Cero) y 0 (Cero) .

y . Holograma 1 con terminación de placa IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9) .

. Autos eléctricos e híbridos (Categorías I y II).

(Categorías I y II). Motocicletas .

. Vehículos con placas de auto antiguo .

. Vehículos conducidos por personas con discapacidad .

. Vehículos que porten Pase Turístico vigente.

¿De cuánto es la multa si no respetas el Hoy No Circula Sabatino?

Circular en un día no permitido con base en las normas de tránsito vigentes implica sanciones económicas que van entre $2,346 y $3,519 pesos.

Adicionalmente, las autoridades de tránsito pueden ordenar la remisión del vehículo al depósito vehicular (corralón), lo que generará costos extras de arrastre de grúa y días de almacenaje.