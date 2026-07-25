Vinculan a proceso a “La Esfera” de “La Glendisa”, narcomenudista en Iztapalapa

Detenido Daniel "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Daniel “N”, alias “La Esfera”, integrante del grupo delictivo “La Glendisa”, al que se le atribuyen actividades de narcomenudeo, extorsión y otros hechos violentos, principalmente en la alcaldía Iztapalapa.

“La Esfera” es investigado por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

La investigación inició a partir de una denuncia ciudadana en la que se señalaba un inmueble ubicado en la alcaldía Tláhuac como punto de venta de droga. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron labores de vigilancia y recabaron datos de prueba que permitieron solicitar y obtener una orden de cateo.

El despliegue fue ejecutado el 22 de julio por agentes de la PDI, en coordinación con la Guardia Nacional (GN). En el lugar detuvieron a Daniel “N” y aseguraron diversas dosis de droga y seis teléfonos celulares.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial vinculó a proceso a Daniel “N”, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.