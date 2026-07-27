CDMX anuncia apoyo económico para más de 77 mil policías; reporta baja en robo de vehículos

Policías de la CDMX Policías de la CDMX (La Crónica de Hoy)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que otorgará un apoyo económico a más de 77 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que participaron en las labores de vigilancia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para este beneficio se destinarán más de 450 millones de pesos, recursos que, de acuerdo con la administración capitalina, provienen del manejo responsable del presupuesto público.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que el incentivo será posible gracias a las finanzas sanas y a la disciplina presupuestal implementada por su administración.

En el mismo acto, la mandataria dio a conocer los resultados de la reunión del Gabinete Metropolitano de Seguridad realizada en el municipio de Tecámac, Estado de México, en la que participaron autoridades de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Morelos e Hidalgo.

Como parte de los acuerdos alcanzados, las entidades acordaron fortalecer la coordinación regional para combatir el robo de vehículos en la zona centro del país mediante el intercambio de información y acciones conjuntas.

Señaló que, de acuerdo con cifras del gobierno capitalino, el robo de vehículos en la Ciudad de México disminuyó 21 por ciento respecto al año anterior y 39 por ciento en comparación con 2024.

Añadió que mientras en 2019 se registraba un promedio de 38 robos de vehículos al día, actualmente la cifra es de 14. Asimismo, afirmó que el robo de vehículo con violencia presenta una reducción de 87 por ciento frente a 2019 y de 40 por ciento respecto a 2025.

La jefa de Gobierno atribuyó estos resultados a la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para desarticular grupos dedicados al robo de automóviles, con énfasis en el robo de motocicletas y de vehículos sin violencia.

Acuerdan coordinación entre los C5

Como parte de los acuerdos metropolitanos, las autoridades participantes establecieron mecanismos de coordinación operativa entre los Centros de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), con enlaces permanentes entre la Ciudad de México y el Estado de México.

El objetivo, explicó Brugada, es facilitar la continuidad de operativos y persecuciones cuando presuntos responsables crucen los límites territoriales entre ambas entidades, con el propósito de fortalecer las acciones conjuntas en materia de seguridad.

La mandataria también se refirió al fallecimiento de un profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), hecho que calificó como una situación que requiere revisar los protocolos institucionales.

Señaló que las denuncias deben presentarse y atenderse conforme a la ley, garantizando la protección de las víctimas, el desarrollo de investigaciones para esclarecer los hechos, el acceso a la justicia y la no revictimización de las personas involucradas.