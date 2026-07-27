Nezahualcóyotl avanza con repavimentación de avenida Sor Juana

Nezahualcóyotl

El gobierno municipal de Nezahualcóyotl informó que continúa con los trabajos de rehabilitación de vialidades, mediante el programa “Plan Oriente”, con la repavimentación de la avenida Sor Juana, una de las principales vías de la zona oriente del municipio.

El presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo, explicó que la obra comprende la colocación de nuevo asfalto en una superficie superior a 22 mil metros cuadrados, en el tramo ubicado entre las avenidas Chimalhuacán y Pantitlán.

Cerqueda Rebollo destacó que los trabajos realizados con los trenes de repavimentación con los que cuenta el municipio, con el propósito de acelerar la rehabilitación de calles.

El edil municipal reafirmó que esta intervención es parte de la estrategia “Plan Oriente” , la cual la administración municipal tiene la finalidad de recuperar la infraestructura vial y ofrecer calles más seguras, funcionales y con mayor durabilidad.

Asimismo, mencionó que el plan de mejoramiento urbano continuarán en distintos puntos del municipio, a fin de fortalecer los servicios públicos y contribuir al bienestar de la población.

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