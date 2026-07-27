Gobierno capitalino instalará mesa de atención por casos de presunto despojo

Boqueo que realizaron vecinos de la Colonia del Valle debido a supuestos casos despojo en casas y departamentos de la zona ubicada en la alcaldía Benito Juárez (Rogelio Morales Ponce)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el próximo miércoles se realizará una mesa de trabajo entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Secretaría de Gobierno y un grupo de vecinos de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, para revisar casos de presunto despojo de inmuebles y dar seguimiento a las denuncias presentadas.

La jefa del Ejecutivo local señaló que, desde que se conocieron los casos, el gobierno local instaló mesas de atención con las personas afectadas para atender sus inquietudes y coordinar acciones con las autoridades competentes.

En este sentido, indicó que la Fiscalía ya aseguró uno de los inmuebles relacionados con las investigaciones y afirmó que la administración capitalina rechaza cualquier acto de despojo. Añadió que el Gobierno de la Ciudad brindará acompañamiento a las personas afectadas mientras continúan las indagatorias encabezadas por la FGJCDMX.

La jefa de Gobierno explicó que el encuentro programado para esta semana permitirá revisar de manera puntual tanto los casos de la colonia Del Valle como otros que presenten los vecinos ante las autoridades.

Programa para personas en situación de calle

Clara Brugada dio a conocer que su administración impulsa un programa integral orientado a la restitución de derechos de las personas en situación de calle, con el objetivo de facilitar su acceso a servicios públicos y garantizar el ejercicio de sus derechos.

Explicó que una de las principales acciones consiste en apoyar a quienes han perdido sus documentos de identidad, con el propósito de eliminar obstáculos para acceder a programas sociales y otros servicios gubernamentales.

Además, informó que el programa contempla brigadas de atención para acercar servicios de salud a esta población y brindar acompañamiento en diversos trámites relacionados con el ejercicio de sus derechos y su inclusión social.

Finalmente, la mandataria también anunció el fortalecimiento de la red de albergues de la Ciudad de México mediante la apertura de nuevos espacios en puntos estratégicos de la capital. Señaló que esta medida busca ampliar la capacidad de atención integral bajo una perspectiva de derechos humanos y generar condiciones que favorezcan el acercamiento voluntario de las personas en situación de calle a estos servicios.