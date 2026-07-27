Percepción de inseguridad en Cuajimalpa aumentó 140% en tres años; alcanza 53.4%: ENSU

Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa

La percepción de inseguridad entre los habitantes de Cuajimalpa de Morelos aumentó cerca de 140 por ciento en los últimos tres años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. El indicador pasó de 22.3 por ciento en enero de 2023 a 53.4 por ciento en junio de 2026, su nivel más alto para un segundo trimestre desde que inició ese periodo de medición.

Los resultados también indican un deterioro reciente en la percepción ciudadana. Entre marzo y junio de este año, el porcentaje de personas que consideró inseguro vivir en la demarcación pasó de 47.1 a 53.4 por ciento, un incremento de 6.3 puntos porcentuales, el mayor registrado entre las 16 alcaldías de la Ciudad de México durante ese periodo.

Aunque Cuajimalpa se ubicó como la séptima alcaldía con menor percepción de inseguridad en la capital, el aumento contrasta con la tendencia observada en varias demarcaciones que redujeron este indicador entre marzo y junio, como Tlalpan, Iztacalco, Milpa Alta y Tláhuac. En junio de 2026, la percepción de inseguridad en Cuajimalpa fue inferior a la registrada en alcaldías como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Xochimilco e Iztapalapa, pero superior a la de Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Milpa Alta y Tlalpan.

La evolución histórica señala un cambio destacable en la percepción ciudadana. Durante 2023, los niveles oscilaron entre 20.4 y 27.7 por ciento; en 2024 se mantuvieron entre 21.4 y 31.6 por ciento. Sin embargo, a partir de 2025 comenzó una tendencia al alza al registrar 40.2 por ciento en enero, 49.8 por ciento en abril, 36.9 por ciento en julio y 45.9 por ciento en octubre. Para 2026, el indicador continuó creciendo al ubicarse en 44.3 por ciento en enero, 47.1 por ciento en marzo y 53.4 por ciento en junio.

En comparación con junio de 2025, la percepción de inseguridad pasó de 36.9 a 53.4 por ciento, un incremento de 16.5 puntos porcentuales. La ENSU identifica a Cuajimalpa entre las seis áreas urbanas del país que presentaron un aumento estadísticamente significativo en este indicador respecto al mismo periodo del año anterior.

A nivel nacional, la encuesta mostró un comportamiento distinto. La percepción de inseguridad disminuyó de 61.5 por ciento en marzo a 59.8 por ciento en junio de 2026; sin embargo, en Cuajimalpa ocurrió lo contrario, al registrar uno de los mayores incrementos del periodo.

Cabe mencionar que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana fue levantada por el INEGI entre el 22 de mayo y el 12 de junio de 2026 en 91 áreas urbanas del país, incluidas las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de medir la percepción ciudadana sobre la seguridad pública y generar información para la evaluación de políticas públicas.