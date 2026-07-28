Cuajimalpa, tercera alcaldía con menor incidencia delictiva en el primer semestre de 2026: SESNSP

La alcaldía registró apenas dos de cada 100 delitos cometidos en la Ciudad de México

Cuajimalpa se ubicó entre las tres alcaldías con menor incidencia delictiva de la Ciudad de México durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el reporte “Incidencia delictiva municipal enero-junio 2026”, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según los datos del SESNSP, de enero a junio de 2026 las 16 alcaldías de la CDMX registraron 98 mil 659 delitos. De ese total, Cuajimalpa concentró apenas 2 por ciento, mientras que Cuauhtémoc e Iztapalapa reunieron, en conjunto, cerca de 29 por ciento.

En el mismo periodo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX reportó que Cuajimalpa registró una reducción de 10 por ciento en los delitos de alto impacto, con el primer semestre de 2025.

El posicionamiento de Cuajimalpa entre las demarcaciones con menor incidencia delictiva ocurre en el contexto de la estrategia Cuajimalpa Segura, mediante la cual la alcaldía ha reforzado la presencia policial, la vigilancia territorial y la capacidad de reacción ante emergencias.

La estrategia contempla patrullajes permanentes, operación de módulos y torres de vigilancia, monitoreo desde Base Plata, ampliación de cuadrantes y coordinación con las autoridades de seguridad de la Ciudad de México.

Estas acciones buscan reducir los tiempos de respuesta, prevenir delitos en colonias, pueblos y zonas limítrofes, así como brindar mayor tranquilidad a las familias de Cuajimalpa.

La alcaldía también ha fortalecido la vigilancia en puntos estratégicos y comunidades con mayor tránsito de personas, con el objetivo de proteger el patrimonio de los habitantes y mantener una presencia operativa durante las 24 horas del día.