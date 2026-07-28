En Tlanepantla se dignifica la salud alimentaria con las Cocinas del Bienestar

Cocina del bienestar Tlanepantla

El Gobierno Municipal de Tlalnepantla de Baz continua reafirmando su compromiso con la seguridad alimentaria y el bienestar social a través del fortalecimiento continuo de su red de cocinas comunitarias.

Al corte del 10 de julio del presente año, esta iniciativa, encabezada en el municipio por el alcalde de Tlanepantla, Raciel Pérez Cruz, ha brindado asistencia directa a miles de familias mediante el otorgamiento de 402,407 servicios de desayuno y comida, acción que consolida al programa como uno de los pilares de apoyo comunitario con mayor impacto en la salud y economía de la población local.

Tlanepantla espera en 2026 la cobertura total de 40 cocinas en el territorio municipal. Actualmente, 32 de estas instalaciones operan de manera regular de lunes a viernes, sirviendo desayunos en un horario de 8:00 a 10:00 horas y comidas de 13:00 a 15:00 horas.

La infraestructura actual divide estas actividades con 20 comedores funcionando en Tlalnepantla Poniente y 12 en Oriente, incluyendo espacios de atención preferente para comunidades estudiantiles en planteles como la Primaria General Francisco Villa y los planteles Oriente y Poniente del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLA).

Las autoridades informaron que las cocinas de San José Ixhuatepec, San Andrés, El Arenal, Prensa Nacional, División y Benito Juárez se encuentran temporalmente en proceso de rehabilitación integral, con el objetivo de ofrecer espacios en las más optimas condiciones.

Asimismo, la cocina ubicada en Cerro Mariana permanece bajo cierre temporal mientras concluyen las adecuaciones técnicas necesarias para su reapertura.

Finalmente, las autoridades hacen un llamado a la población a tomar previsiones ante el calendario de vacaciones escalonadas programado para los meses de julio y agosto de 2026, diseñado para no interrumpir por completo el servicio en las localidades.

Mientras algunos centros suspenderán labores en turnos específicos del 13 al 24 de julio, del 27 de julio al 7 de agosto, o del 10 al 21 de agosto, los comedores comunitarios de La Presa, Iztaccíhuatl, Xocoyahualco, San Lucas Tepetlacalco, Lázaro Cárdenas, Tabla Honda y Puente de Vigas se mantendrán operando de forma regular y sin periodos de receso.