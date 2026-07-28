Identifica FGJCDMX redes criminales y objetivos prioritarios de despojadores

Despojo Vivienda en Matías Romero 18, involucrada en el caso de despojo en la colonia del Valle, la cual se aseguró por elementos de la FGJ. (Rogelio Morales Ponce)

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde, informó que se mantienen investigaciones sobre grupos criminales que se dedican a invadir casas en la capital, esto tras la difusión del despojo de un predio en el número 18 de la calle Matías Romero, en la colonia Del Valle.

Alcalde Luján abundó que existen objetivos prioritarios reconocidos dentro de una estrategia para el combate del despojo, crimen el que están involucrados notarios y funcionarios públicos.

“Tenemos despojos que sí están vinculados a redes, sí tenemos identificadas algunas redes vinculadas a este fenómeno, actores que están siendo investigados como objetivos prioritarios como parte del trabajo que está haciendo la Fiscalía de despojos”.

“Tenemos muy claro que tenemos que investigar este caso de distintas maneras, tanto individualmente cuando recibimos la denuncia para identificar si hubo o no despojo y quién es el responsable, pero también identificar redes que pudieran estar realizando esta conducta delictiva de manera sistemática, también con la investigación de grupos criminales. Sí hay distintas personas procesadas por el tema de despojos que incluye algunos funcionarios en otras investigaciones”, puntualizó la fiscal.

La mujer que presuntamente invadió el inmueble en Matías Romero, identificada como Virginia Vázquez, mediadora certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no ha sido detenida, ya que, según Alcalde, se debe de robustecer la investigación penal para judicializar el caso y obtener una orden de aprehensión.

“Se está investigando (a Virginia Vázquez) si bien desde un inicio no había sido identificada por parte de los denunciantes como participante, efectivamente esa es una de las líneas de investigación en las cuales estamos avanzando”.

“Es muy importante que podamos investigar no nada más un caso en concreto, si no poder ver si los probables responsables tienen involucramiento en otras investigaciones y eso es parte de la labor que se está haciendo mucho más compleja dentro de la Fiscalía de despojos”, dijo la fiscal.

Al momento, el inmueble se encuentra asegurado por la Fiscalía capitalina.

De acuerdo con la víctima, una mujer ingresó a su propiedad con el número 18 en la calle Matías Romero, y rápidamente cambiaron las cerraduras de la vivienda. Cuando las videocámaras de vigilancia captaron el ingreso de la invasora, rápidamente las derribó.

La propietaria de la casa mantenía dos denuncias anteriores, presentadas en junio relacionadas con el mismo inmueble: una por allanamiento y otra por robo de objetos. Ambas corresponden a hechos distintos. Por las carpetas de investigación abiertas, las autoridades implementaron un “Código Águila” — visitas periódicas de los oficiales a domicilios de víctimas en riesgo o a establecimientos comerciales, con el fin de prevenir delitos — pero en una de las rotaciones del personal, los invasores ingresaron a la vivienda.

Sólo en 2026, se han iniciado mil 846 carpetas de investigación por el delito de despojo en la Ciudad de México. En proceso de extinción de dominio — permite al gobierno quitarle los bienes a una persona cuando se compraron con dinero sucio o sirvieron para cometer delitos — se tienen 886 inmuebles.