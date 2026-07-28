Expo Batman CDMX 2026: fechas, ubicación, actividades y precios para celebrar al ‘Caballero de la Noche’

Ciudad Gótica llega a CDMX | cuándo y dónde será el evento gratis de Batman en CDMX. (Public Domain Media)

Los fanáticos de Ciudad Gótica tendrán una cita en la Ciudad de México con el regreso de la Expo Caballero Oscuro, un evento dedicado al universo del popular personaje de DC que reunirá exhibiciones, cosplay, cine, videojuegos y artículos de colección. La séptima edición se realizará el sábado 8 y domingo 9 de agosto de 2026 en el Centro Cultural Futurama, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. La entrada será gratuita y las actividades estarán abiertas al público de 11:00 a 18:00 horas.

¿Qué habrá en la Expo Caballero Oscuro?

Durante los dos días del evento, los asistentes podrán recorrer diferentes espacios relacionados con Batman, sus aliados y los villanos de Ciudad Gótica.

Una de las principales atracciones será la exhibición del Batimóvil, donde los visitantes podrán acercarse al emblemático vehículo y tomarse fotografías.

También habrá una zona dedicada a coleccionables, con figuras, cómics, ilustraciones y otros artículos inspirados en el Caballero Oscuro. El programa contempla además concursos de cosplay para quienes quieran asistir caracterizados como alguno de los personajes del universo de Batman.

Las actividades incluirán torneos de videojuegos, juegos de mesa, música en vivo y conferencias sobre la historia del superhéroe y su influencia en la cultura popular.

Cine de Batman antes de la expo

Desde el 23 de julio, el Centro Cultural Futurama realiza un ciclo de cine gratuito dedicado a Batman, con proyecciones programadas hasta el 7 de agosto, que funciona como antesala de la Expo Caballero Oscuro.

¿Dónde será la expo de Batman en CDMX?

La Expo Caballero Oscuro tendrá como sede el Centro Cultural Futurama, localizado en Otavalo 7, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Para llegar en transporte público, una opción es utilizar la Línea 6 del Metro y descender en la estación Lindavista. Desde ahí, el recorrido a pie hasta el recinto es de aproximadamente 15 minutos. También se puede llegar bajando en la estación Instituto Politécnico Nacional, ubicada a unos minutos caminando del centro cultural.

Si llegas en auto, se pueden utilizar vialidades como Avenida Instituto Politécnico Nacional, Avenida Montevideo e Insurgentes Norte. El Centro Cultural Futurama no cuenta con estacionamiento propio, por lo que se recomienda considerar alternativas en los alrededores.