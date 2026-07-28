Estrategia de seguridad de Sheinbaum reduce percepción de inseguridad en Ecatepec

Azucena Cisneros Coss alcaldesa de Ecatepec

La estrategia de seguridad impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comenzó a mostrar resultados en Ecatepec, donde la percepción de inseguridad entre la población disminuyó 8.9 puntos, además de que aumentó la confianza de los ciudadanos en la policía municipal, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta municipal explicó que estos avances son resultado del trabajo coordinado entre el gobierno municipal, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Ejército, la policía estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Cisneros recordó que durante muchos años Ecatepec fue considerado uno de los municipios con mayores problemas de inseguridad, corrupción y abandono. Sin embargo, aseguró que las acciones emprendidas desde el inicio de su administración están permitiendo cambiar esa situación.

La alcaldesa destacó que los resultados son importantes porque Ecatepec es uno de los municipios más grandes y poblados del país, además de que durante décadas enfrentó altos índices delictivos.

“Estos resultados son relevantes para la presidenta Claudia Sheinbaum y para la estrategia nacional de seguridad, porque están ocurriendo en uno de los territorios más complejos y golpeados por la inseguridad”, expresó.

Otro de los avances que presentó fue el incremento en la confianza hacia la policía municipal. Indicó que al inicio de su administración la confianza ciudadana era de apenas 13 por ciento y actualmente alcanzó 47.6 por ciento. Además, la percepción sobre la efectividad de los policías llegó a 42.2 por ciento.

La presidenta municipal también señaló que mejoró la percepción de seguridad en distintos espacios públicos como escuelas, mercados, calles, parques, cajeros automáticos y transporte público, gracias a la presencia permanente de elementos de la Marina y a los operativos que se realizan en diversas colonias.

En cuanto a la evaluación del gobierno municipal, explicó que más ciudadanos consideran que las autoridades atienden los problemas públicos. Este indicador pasó de 6.4 por ciento en diciembre de 2025 a 24.8 por ciento en junio de 2026, impulsado por la realización de obras y acciones para mejorar los servicios públicos.

Azucena Cisneros reconoció que todavía existen retos importantes por atender, por lo que aseguró que su administración continuará fortaleciendo la seguridad y mejorando los servicios para la población.

Asimismo, destacó que actualmente la delincuencia ya no aparece entre las tres principales preocupaciones de los habitantes de Ecatepec. De acuerdo con los datos presentados, los robos, extorsiones, secuestros y fraudes se ubicaron en el octavo lugar entre los problemas que más preocupan a la ciudadanía, mientras que el alumbrado público deficiente ocupó el noveno sitio. Los baches continúan siendo la principal demanda de la población.

Por su parte, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González, informó que la percepción de inseguridad mantiene una tendencia histórica a la baja. Explicó que en julio de 2019 alcanzaba 97.4 por ciento y para junio de 2026 descendió a 78.7 por ciento.

También dio a conocer que, en comparación con 2015, delitos como el robo de vehículos disminuyeron 82.5 por ciento, la extorsión bajó 73.9 por ciento y el homicidio doloso registró una reducción de 82.5 por ciento.

Señaló que respecto a 2024 también continúan disminuyendo diversos delitos, entre ellos el robo de vehículo con una baja de 51.6 por ciento, la extorsión con 45.2 por ciento, el homicidio doloso con 47.9 por ciento, el robo a transeúnte con 31.6 por ciento y el robo a negocio con 32.4 por ciento, resultados que, afirmó, reflejan el impacto de la estrategia de seguridad implementada en Ecatepec.