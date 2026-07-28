Propone PT actualizar Atlas de Riesgos de las 16 alcaldías, para prevenir riesgos por lluvias

Ciudad de México, una ciudad en constante compleja y en movimiento Ciudad de México, una ciudad en constante compleja y en movimiento (La Crónica de Hoy)

El grupo parlamentario del PT en el Congreso de la Ciudad de México llamó a que las 16 alcaldías actualicen sus Atlas de Riesgos, en particular acerca de las áreas de barrancas, zonas bajas y puntos donde existieron cauces, canales o cuerpos de agua, ello, con el objetivo de prevenir riesgos asociados a las lluvias intensas en la capital como escurrimientos, saturación del drenaje, inundaciones y encharcamientos.

La propuesta, de la diputada Miriam Saldaña, plantea que la gestión integral de riesgos debe incorporar una perspectiva hidrológica con la finalidad de comprender la relación entre el desarrollo urbano contemporáneo y la configuración natural e histórica del territorio, al identificar antiguos cauces, zonas de escurrimientos, áreas inundables y puntos de concentración de agua.

Asimismo, argumenta que la actualización de los Atlas —que las demarcaciones realizarían junto con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC)— contribuiría a prevenir afectaciones y orientar decisiones sobre infraestructura, desarrollo urbano y protección civil, lo que permitiría salvaguardar a la población.

“Los Atlas de Riesgos constituyen instrumentos fundamentales de planeación y prevención. No deben concebirse únicamente como documentos cartográficos o repositorios de información, sino como herramientas dinámicas para la toma de decisiones públicas, la planeación territorial, el ordenamiento urbano, la prevención de desastres y la protección de la vida de las personas”, señala en el documento.

Y destaca que la capital del país está expuesta a diversos fenómenos perturbadores de origen geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativo, como son los sismos, hundimientos diferenciales, agrietamientos del suelo, movimientos de laderas, deslizamientos y derrumbes.

Así como inundaciones, encharcamientos, lluvias torrenciales, desbordamientos de cauces e incendios forestales, que pueden poner en riesgo la vida e integridad de las personas y sus bienes, así como la infraestructura urbana y los ecosistemas.

Se debe evolucionar hacia un modelo integral de prevención

Ante esa situación, la representante popular sostiene que las políticas públicas en materia de protección civil deben evolucionar de una visión reactiva hacia un modelo integral de prevención, identificación, reducción y mitigación de riesgos.

Saldaña considera indispensable conocer con precisión dónde se encuentran las amenazas; cuáles son las condiciones de vulnerabilidad de la población, y qué infraestructura, viviendas, equipamientos y ecosistemas se encuentran expuestos.

Y que la utilidad de un Atlas de Riesgos depende de la calidad, precisión, actualización y accesibilidad de la información que contiene, porque si está elaborado con información que no refleje las condiciones actuales del territorio, pierde eficacia para identificar nuevos riesgos o modificaciones en los ya existentes.

“Esperar a que ocurra una emergencia para identificar las zonas vulnerables implica mantener una lógica reactiva que debe ser superada. La gestión integral de riesgos exige reconocer previamente las amenazas y adoptar medidas para reducir la exposición y la vulnerabilidad de la población”, precisa en el documento.

Tras dar cuenta de la proposición, la Mesa Directiva informó que sería turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Alcaldías, Límites Territoriales y a la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.