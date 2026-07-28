Verificación vehicular CDMX y Edomex: ¿A qué autos les toca verificar en agosto? Conoce el calendario de verificación vehicular para la CDMX y Edomex, así como los costos (Imagen hecha con IA)

Se ha publicado el calendario de verificación vehicular para el segundo semestre de 2026, por lo que aquí te compartimos quiénes deberán verificar en agosto.

Si quieres evitar una multa por no verificar tu vehículo, conoce todos los detalles de este trámite, desde sus costos hasta cuánto es la multa por no hacerlo y el calendario de verificación 2026.

¿Qué autos deben verificar en agosto en CDMX y Estado de México?

De acuerdo con el calendario de verificación vehicular 2026, tanto en la CDMX como en el Edomex, los autos que tendrán como fecha límite el 31 de agosto para realizar su verificación serán aquellos cuyo engomado sea amarillo y sus placas terminen en 5 o 6.

Calendario de verificación vehicular para el segundo semestre 2026 en CDMX y Edomex

Este es el calendario de verificación vehicular del segundo semestre de 2026 para la CDMX y el Edomex, según la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México:

Julio y agosto: engomado amarillo con placas 5 y 6, fecha límite el 31 de agosto.

engomado amarillo con placas 5 y 6, fecha límite el 31 de agosto. Agosto y septiembre: engomado rosa con placas 7 y 8, fecha límite el 30 de septiembre.

engomado rosa con placas 7 y 8, fecha límite el 30 de septiembre. Septiembre y octubre: engomado rojo con placas 3 y 4, fecha límite el 31 de octubre.

engomado rojo con placas 3 y 4, fecha límite el 31 de octubre. Octubre y noviembre: engomado verde con placas 1 y 2, fecha límite el 30 de noviembre.

engomado verde con placas 1 y 2, fecha límite el 30 de noviembre. Noviembre y diciembre: engomado azul con placas 9 y 0, fecha límite el 31 de diciembre.

Costos de la verificación vehicular en CDMX y Edomex

En el Edomex, los costos de verificación vehicular son los siguientes:

Holograma 00: $1,197.00

Holograma 0: $610.00

Holograma 1 y 2: $469.00

Mientras que en la CDMX, la verificación vehicular tiene un único costo para 2026 de $765.00 pesos.

¿De cuánto es la multa por verificación extemporánea en el Edomex y CDMX?

En el caso del Edomex, la multa por verificación extemporánea este 2026 es de $3,519.00, mientras que en CDMX el monto es de $2,343.00.

Por lo que, si quieres evitar pagar alguna de esas sanciones, no se te puede olvidar realizar la verificación de tu vehículo; recuerda que en ambas entidades puedes agendar tu cita en línea para evitar largas filas.