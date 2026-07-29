Cae Virginia “N”, despojadora de inmueble en la Del Valle

Detenidas Diana "N" y Virginia "N". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Virginia “N” y Diana “N”, presuntas invasoras de una propiedad en la calle Cerrada Matías Romero número 18, en la colonia Del Valle, de la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con Dane, víctima del despojo, Virginia “N” ingresó a la propiedad y rápidamente cambió las cerraduras de la vivienda. Cuando las videocámaras de vigilancia captaron la entrada de la invasora, las derribó.

Virginia “N” es mediadora certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Virginia “N” y a Diana “N” y las aprehendieron en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedaron a disposición de un juez de control.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Virginia “N” y Diana “N” fueron capturadas al interior del restaurante Toks, ubicado entre las calles Doctor Liceaga y Doctor Lavista.

El 21 de julio de 2026, Dane recibió alertas del sistema de seguridad instalado en el inmueble, ubicado en Cerrada de Matías Romero número 18, y detectó la presencia de personas en su interior. De acuerdo con las indagatorias, las invasoras habrían ingresado y ocupado la propiedad.

Para esclarecer los hechos y tras un bloqueo realizado por la víctima y otros vecinos, personal ministerial recabó entrevistas de la denunciante y nueve testigos, analizó videograbaciones, realizó inspecciones e incorporó dictámenes periciales, entre ellos uno en materia de cerrajería. Con estos datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión contra ambas mujeres.

Además, el 25 de julio la Fiscalía aseguró el inmueble para preservarlo y evitar que se agravara la afectación. El 28 de julio, un juez de control ratificó la medida.

Las autoridades detallaron que esta investigación forma parte del seguimiento integral a los posibles despojos denunciados en la colonia Del Valle, donde durante 2026 se han iniciado 30 investigaciones. Hacia esta situación, agregó la Fiscalía, un equipo especializado analiza la información de estos casos para identificar coincidencias en las formas de operación, posibles vínculos entre los hechos y a todas las personas que pudieran estar involucradas.

La detención de las presuntas invasoras ocurrió horas después de una reunión que tuvieron los afectados con la fiscal capitalina, Bertha Alcalde y con el secretario de Gobierno del a Ciudad de México, César Cravioto, encuentro en el que exigieron el arresto de Virginia “N” y que de inmediato se judicialicen los más de 100 casos que fueron expuestos en la junta con las autoridades.

Reprocharon que cuando denunciaron a Virginia “N”, las autoridades fueron llamadas a detenerla y a observar in fraganti la conducta delictiva, sin embargo, señalaron, por tratarse de una mujer se negaron a arrestarla y únicamente fue citada a comparecer ante el Ministerio Público.