Congreso CDMX pide a la UNAM garantizar derecho a la educación

Dudas en examen de la UNAM Las carreras con mayor demanda y mejores pagadas se dispararon en el número de aciertos requeridos. (Cuartoscuro)

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a garantizar el derecho a la educación de las y los jóvenes que presentaron el examen de ingreso a licenciatura en línea para el ciclo escolar 2026-2027.

El proceso de admisión de la UNAM se encuentra en revisión y con las inscripciones detenidas temporalmente tras la aplicación de su primer examen de licenciatura 100 por ciento en línea, debido a que se detectaron resultados atípicos y conductas irregulares durante la prueba.

Actualmente, una comisión analiza la validez de las pruebas de más de 158 mil jóvenes, mientras la comunidad universitaria espera una resolución oficial.

La diputada Erika Rosales, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT), quien presentó el exhorto aprobado, señaló que la UMAN implemente los mecanismos necesarios que brinden certeza de los resultados del examen de admisión y garantice el derecho a la educación.

“El derecho a la educación, consagrado en el Artículo Tercero de nuestra Constitución, no solamente implica ampliar el acceso a las instituciones educativas. También exige que los procesos, mediante los cuales se ejerce ese derecho, sean objetivos, transparentes y confiables. La certeza en los procedimientos fortalece la legitimidad de las instituciones y brinda tranquilidad a quienes participan en ellos”, señaló.

Recordó que la UNAM es una de las instituciones más importantes, respetadas y emblemáticas de México. En ese sentido, afirmó que su autonomía es una conquista histórica reconocida por la Constitución Política Federal, que garantiza su libertad para gobernarse a sí misma, organizar su vida académica y cumplir con sus fines, que son educar, investigar y difundir la cultura.

Rosales Medina expuso que la implementación del examen en línea fue un esfuerzo importante de modernización que merece ser reconocido, y que la decisión de la UNAM de integrar una comisión técnica de revisión del proceso demuestra su compromiso institucional con la mejora continua.

Pide PRI que se suspendan exámenes de admisión en línea

Por su parte, la legisladora del PRI, Tania Larios, requirió a la UNAM que suspenda la aplicación del modelo de examen de admisión en línea, en tanto se garantice la seguridad, integridad y confiabilidad del proceso en beneficio de los aspirantes.

Además, solicitó que dicha prueba se realice de forma presencial, en condiciones que garanticen una evaluación justa y confiable para quienes deseen ingresar a esa casa de estudios.

La coordinadora del PRI también pidió que se revise el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa Territorium Life, que fue contratada para la realización de dicho examen.

“Fue un contrato asignado por más de 40 millones de pesos. Podemos de una forma evidente, por las pruebas que hay, por los testimonios de las y los jóvenes, decir que la obligación del contrato de esa empresa de Nuevo León no fue llevado a cabo de forma profesional y exitosa, porque al final generó un caos y una controversia que nunca antes había existido”, recalcó.

Asimismo, pidió a la Auditoría Superior de la Federación que -de acuerdo con sus atribuciones constitucionales- esclarezca y revise los recursos públicos destinados públicos en la implementación de estos exámenes de admisión.

“Tenemos que ser lo más sensibles y empáticos posible. Se trata de miles de jóvenes que se prepararon de distintas maneras para su examen, el cual fue aplicado por primera vez en un sistema online a distancia para su ingreso a la UNAM”, apuntó la priísta.

Tras su intervención, su propuesta no fue aprobada y se turnó a las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial y a la de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación.