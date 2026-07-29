Vecinos de Atizapán organizan reparto de agua ante desabasto en diversas colonias

Ante la escasez de agua potable que enfrentan distintas colonias de Atizapán de Zaragoza, vecinos del municipio pusieron en marcha una iniciativa ciudadana para llevar el suministro a las zonas con mayor afectación, encabezados por Enrique Contreras Félix, presidente del Club Rotarios Sayavedra.

Durante el arranque de la estrategia, el líder social formalizó la entrega de 11 pipas de agua, las cuales recorrerán de manera permanente las comunidades donde el desabasto ha generado mayores dificultades para las familias.

Contreras Félix señaló que la falta de agua es un problema recurrente en el municipio, pese a que el Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de la región, registra un nivel cercano al 73 por ciento de su capacidad.

“El agua es una necesidad básica, una responsabilidad y un derecho humano. Cuando falta el agua, todo se vuelve más complicado”, expresó.

El representante vecinal afirmó que el objetivo de esta acción es apoyar a las familias mientras se atiende una problemática que, aseguró, no ha recibido una respuesta suficiente por parte de las autoridades municipales.

“No llegamos solamente con una pipa; llegamos con respeto por las familias y con la disposición de seguir ayudando. El agua no puede seguir llegando como si fuera un favor; es una necesidad básica y una responsabilidad que durante mucho tiempo no ha sido atendida”, sostuvo.

Vecinos de Atizapán organizan reparto de agua ante desabasto en diversas colonias

Además del problema del suministro de agua, Contreras Félix señaló que Atizapán enfrenta rezagos en infraestructura, servicios públicos y seguridad, factores que, dijo, impactan directamente en la calidad de vida de la población y en la economía de los hogares.

Indicó que, por esa razón, también ha impulsado jornadas comunitarias de bacheo en distintas colonias, con el propósito de mejorar las condiciones de las vialidades y reducir los riesgos para automovilistas y peatones.

Explicó que el deterioro de las calles provoca daños en los vehículos y genera gastos imprevistos para las familias.

“En Atizapán de Zaragoza hay muchas familias que viven al día y me parece injusto que, después de trabajar para llevar el sustento a su hogar, tengan que gastar en reparar una llanta o su automóvil por el mal estado de las calles”, comentó.

El dirigente explicó que estas acciones de rehabilitación surgieron como una respuesta a problemas que, afirmó, han permanecido sin atender durante varios años.

Finalmente, Enrique Contreras aseguró que continuará promoviendo este tipo de iniciativas de la mano de los vecinos y con recursos propios, al considerar que el trabajo comunitario puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.

“No venimos solamente a decir que las cosas deben cambiar; estamos demostrando con hechos que sí se puede trabajar cerca de la gente”, concluyó.