MC acusa opacidad en Portal de Transparencia de obras del Mundial; pide cuentas, pero Morena vota en contra

Royfid Torres expuso parte de las inconsistencias del portal

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso local acusó que el portal Plataforma de Transparencia para las Obras del Mundial 2026: https://plataforma.transparencia.cdmx.gob.mx/ , presentado por el Gobierno de la Ciudad de México (para informar a la ciudadanía sobre las obras de infraestructura, movilidad, agua y seguridad) incumple con las obligaciones legales y principios constitucionales que rigen la materia.

El coordinador de la bancada, Royfid Torres, expuso ante medios de comunicación que lo más grave es que la inversión que se muestra en la pantalla de inicio no coincide con la suma de las distintas categorías; además, carece de detalles, de contratos, empresas que participan, ubicaciones geográficas, permisos, licencias, estudios de impacto ambiental, entre otros.

“Si nos vamos al costo total y hacemos la suma de todos estos nos da un total de 28 mil 967 millones de pesos. Entonces, por un lado, en la página están transparentando 23 mil mdp y en los datos abiertos que ellos mismos publican nos da una cifra de casi 29 mil. Eso nos obliga a estar verificando rubro por rubro en dónde están esas inconsistencias y solamente lo que podríamos encontrar es la inconsistencia numérica dentro de los conceptos, porque los detalles no existen y es lo que queremos es evidenciar”, explicó.

En la página están transparentando 23 mil mdp y en los datos abiertos que ellos mismos publican nos da una cifra de casi 29 mil.

Por lo anterior, Roy Torres presento un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que el Gobierno local y las distintas autoridades rindan cuentas claras sobre dichos gastos. Ello, con el fin de informar a la ciudadanía en qué se gastó, cómo, en qué zonas y que puedan comprobar dicho gasto, pero las y los legisladores de Morena y partidos aliados votaron en contra.

El legislador recordó que recientemente el Gobierno anunció que dicho portal “supuestamente” cuenta con más de 5 millones de vistas, “como si fuera la cumbre de la transparencia, no nos deja mayor mayores datos e información”, sostuvo.

Y detalló que en el apartado de infraestructura hidráulica hay tres conceptos, pero no dan cuenta de nada a la ciudadanía, “por ejemplo, de la ampliación de la infraestructura hidráulica, dice mil 850 millones de pesos, ¿qué significa? en dónde se realizó, en dónde se invirtió, qué alcaldías? Hoy no sabemos dónde están aplicados esos recursos”, lamentó.

Añadió que lo mismo sucede en áreas como Obras Mundial, donde al abrirlo arroja un Excel con diversos montos y quién lo gastó, el proyecto e igual un catálogo de conceptos sin tiempos de obra, empresas que las realizan, avances y/o fechas de término.

El emecista aprovechó para recordar que hace unos días Movimiento Ciudadano presentó una denuncia ante Contraloría General por supuesto desvío de recursos de obras para prevenir inundaciones en la CDMX y fueron tildados de mentirosos y hasta exigieron una disculpa pública.

“Hoy no podemos saber dónde están estas obras, no podemos saber efectivamente cuál es la autoridad de cada una de estas obras y si ese presupuesto está invertido de manera de manera correcta. Me parece que en un verdadero ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, los que deberían de estar pidiendo disculpas por esta información incompleta es quien la está generando”, concluyó.

PAN coincide en que hay inconsistencias

La diputada panista Liz Salgado también presentó un exhorto para solicitar al Gobierno capitalino un informe detallado sobre las obras, contratos y recursos públicos ejercidos con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, al considerar que persisten inconsistencias debido a que “las cuentas no checan” y no hay suficiente información sobre el destino del gasto.

Durante su exposición, la legisladora dejó claro que el PAN acompañó durante los últimos dos años las acciones para que la Ciudad de México aprovechara la oportunidad que representó la realización del Mundial, mediante propuestas para fortalecer la promoción turística, la movilidad, la seguridad y la protección civil.

Y dejó claro que su solicitud no pretende descalificar un evento internacional que generó actividad económica y colocó a la capital del país en los ojos del mundo, sino exigir transparencia sobre el uso de los recursos públicos.

Señaló que existen diversos aspectos que deben aclararse, entre ellos la incorporación como “obras del Mundial” de proyectos previamente existentes, como las Utopías, las obras entregadas con deficiencias o de manera apresurada; así como los proyectos que permanecen inconclusos, compromisos anunciados que no llegaron a concretarse y gastos extraordinarios relacionados con los Fan Fest y otras actividades vinculadas con el torneo.

“Las cuentas simplemente no checan. La ciudadanía tiene derecho a saber qué obras se realizaron realmente para el Mundial, cuánto costaron, cuáles quedaron pendientes y cuál fue el destino de cada peso de recursos públicos”, sostuvo.

La legisladora subrayó que la rendición de cuentas constituye la etapa natural después de un evento de esta magnitud y recordó que las obras financiadas con recursos públicos permanecen mucho tiempo después de que concluyen los eventos internacionales.

Por lo que solicitó al Gobierno local un informe de manera puntual sobre los proyectos ejecutados, los contratos celebrados, las diferencias entre las cifras difundidas públicamente y los resultados obtenidos con la inversión realizada.

“El Mundial terminó, pero la obligación de transparentar el uso del dinero público permanece. La mejor forma de honrar la confianza de las y los capitalinos es informar con claridad cómo se ejercieron los recursos destinados a este evento”, concluyó.