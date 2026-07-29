Detectan irregularidades en contratos del Presupuesto Participativo de Azcapotzalco

Una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) de la alcaldía Azcapotzalco detectó diversas irregularidades en contratos relacionados con el Presupuesto Participativo 2024, entre ellas falta de documentación comprobatoria, ausencia de evidencia sobre servicios contratados, montos pendientes de aclarar y omisiones en la aplicación de sanciones por incumplimientos.

Los hallazgos forman parte de la Auditoría Interna A-02/2025, denominada “Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2024”, en la que se revisó el ejercicio de recursos públicos destinados a proyectos financiados mediante el Presupuesto Participativo.

Falta de evidencia en contrato de más de 1.6 mdp

Uno de los principales señalamientos corresponde al contrato DGAF/DCCM/IR/120/2024, celebrado con la empresa Producciones Tu Sabe S.A. de C.V. por un monto mínimo de 1,662,500 pesos, destinado a la prestación de servicios culturales, recreativos, deportivos y cívicos.

De acuerdo con el informe de auditoría, el expediente carecía de diversos documentos para acreditar la ejecución de los servicios, entre ellos reportes de actividades, evidencia fotográfica completa de los eventos, registros de participantes, listas de asistencia, material de difusión e informes que demostraran la realización de las actividades contratadas.

Documentación incompletos

La revisión también identificó deficiencias en expedientes relacionados con la compra de materiales como vara de perlilla, pinturas, thinner y brochas, además de contratos para servicios de limpieza profesional y mantenimiento de áreas verdes.

Entre la documentación faltante se encuentran facturas, cuentas por liquidar, convenios modificatorios, vales de entrada y salida de almacén, así como documentos que acreditaran la recolección y disposición final de residuos derivados de trabajos de poda.

Retrasos sin penalizaciones

Otro de los hallazgos corresponde a la remisión número 035, donde el órgano fiscalizador determinó que los bienes fueron entregados diez días después del plazo establecido en el contrato.

Sin embargo, la auditoría indicó que la alcaldía no acreditó haber aplicado la pena convencional prevista por el retraso, cuyo monto ascendía a 19,506 pesos.

Más de 392 mil pesos por de aclarar

La auditoría también revisó el contrato DGAF/DCCM/ADC/105/2024, cuyo importe original fue de 1,995,200 pesos.

Aunque la alcaldía informó la cancelación de parte de los servicios, el órgano de control concluyó que un monto de 392,999 pesos permanece pendiente de aclaración.

Asimismo, el informe señala que la documentación revisada involucra un total de 3,170,063 pesos relacionados con servicios cuya prestación no quedó plenamente acreditada durante la fiscalización.

Deficiencias administrativas

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación informó que durante la revisión de contratos de la alcaldía encontró deficiencias en la integración de expedientes. Señalaron que en los contratos DGAF-DCCM-ADC-105-2024 y DGAF-DCCM-ADC-021-2024 no fueron presentadas las opiniones positivas de cumplimiento requeridas, situación que derivó en una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones correspondientes.

Resoluciones

Las observaciones contenidas tanto en la auditoría interna como en la revisión de la Superior de la Federación forman parte de los procedimientos de fiscalización del ejercicio del gasto público y deberán ser atendidas mediante los procesos de solventación o, en su caso, mediante las investigaciones administrativas que correspondan.

Hasta el momento, la información disponible corresponde a los resultados de las auditorías, las cuales documentan observaciones sobre el manejo de recursos del Presupuesto Participativo 2024 en la alcaldía Azcapotzalco.

El comunicado expresó que “el Presupuesto Participativo pertenece a las vecinas y vecinos de Azcapotzalco, no a los funcionarios ni a los proveedores” por lo tanto se deben explicaciones de los recursos irregulares brindados bajo la administración de Nancy Núñez Reséndiz.