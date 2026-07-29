CDMX invierte 372 mdp para reducir inundaciones en San Gregorio Atlapulco





El Gobierno de la Ciudad de México informó que destina una inversión de 372 millones de pesos para ejecutar el Plan Integral Hídrico de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco

El proyecto integra siete obras estratégicas para disminuir inundaciones, modernizar la red de drenaje, incrementar el tratamiento de aguas residuales y fortalecer el suministro de agua para la zona chinampera.

Con estas acciones se prevé beneficiar a más de 42 mil habitantes y buscan atender problemas históricos de inundaciones, escurrimientos provenientes de Milpa Alta y contaminación de canales agrícolas.

Las obras ya concluidas han sido la construcción y rehabilitación de 22 gaviones en la parte alta de la cuenca, estructuras que permiten disminuir la velocidad del agua de lluvia, reducir el riesgo de inundaciones e incrementar la infiltración al acuífero.

Además, fueron retirados alrededor de 16 mil metros cúbicos de lodo y sedimentos acumulados en la zona. Con estas acciones se estima una capacidad adicional para infiltrar aproximadamente 237 mil litros de agua por cada hora de lluvia.

CDMX invierte 372 mdp para reducir inundaciones en San Gregorio Atlapulco

También se concluyó la construcción de un colector de casi tres kilómetros que conduce las aguas residuales provenientes de Milpa Alta hacia plantas de tratamiento, con el propósito de evitar que lleguen a San Gregorio Atlapulco y contaminen los canales de Xochimilco.

Sobre esta infraestructura también se rehabilitó el histórico Camino Real con acabado de piedra, atendiendo una solicitud de la comunidad.

Las autoridades anunciaron además que iniciará la sustitución de la red de drenaje del pueblo y la construcción de una planta de bombeo en la zona de Atenco, obras que permitirán conducir las aguas residuales hacia una planta tratadora para su reutilización en actividades agrícolas, en lugar de descargarlas a los canales.

Se prevé que estos trabajos concluyan en aproximadamente cinco meses.

Otro componente del plan contempla la rehabilitación de tres plantas de tratamiento de aguas residuales —San Pedro Atocpan, San Luis Tlaxialtemalco y San Lorenzo— con una inversión superior a 100 millones de pesos.

Una vez concluidas, tendrán capacidad conjunta para aportar entre 260 y 280 litros por segundo de agua tratada destinada al riego agrícola y al abastecimiento de los canales de Xochimilco.

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Menos afectaciones pese al incremento de lluvias

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, informó que los trabajos ya muestran resultados preliminares.

Explicó que durante este año la estación pluviométrica de San Gregorio registró 416 milímetros de lluvia acumulada, frente a 237 milímetros registrados en el mismo periodo de 2025; sin embargo, aseguró que la comunidad no ha reportado afectaciones graves por inundaciones ni brotes importantes de aguas negras, situación que atribuyó al funcionamiento de los gaviones y del nuevo colector.

El funcionario detalló que la rehabilitación de la planta tratadora de San Pedro Atocpan incrementó su capacidad de tratamiento de 20 a 60 litros por segundo, mientras que las plantas de San Luis Tlaxialtemalco y San Lorenzo serán ampliadas para alcanzar capacidades de 120 y 100 litros por segundo, respectivamente.

Las obras en ambas instalaciones comenzarán en septiembre, tras el proceso de licitación previsto para agosto.

También anunció que continuará el desazolve del vaso regulador Momoxco, donde se retirarán alrededor de 3 mil 500 metros cúbicos de sedimentos para aumentar su capacidad de regulación hidráulica hasta siete mil metros cúbicos.

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Recuperación ambiental y participación ciudadana

La jefa de Gobierno, Clara Brugada señaló que el proyecto fue diseñado tras un proceso de consulta con habitantes de San Gregorio Atlapulco realizado en 2025 y afirmó que el objetivo es atender de manera integral los problemas de inundaciones, recuperar los canales y fortalecer la producción agrícola de la zona chinampera.

La mandataria indicó que el plan busca cerrar el ciclo del agua mediante el tratamiento de las aguas residuales para reutilizarlas en actividades productivas, reduciendo así la presión sobre el acuífero y otras fuentes de abastecimiento.

Añadió que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para recuperar la zona lacustre de Xochimilco mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura de saneamiento.

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho afirmó que el Plan Integral Hídrico atiende problemáticas que durante años afectaron a San Gregorio Atlapulco, particularmente las inundaciones y las condiciones para la producción agrícola.

En tanto, el alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero señaló que las obras también resolverán afectaciones generadas por los escurrimientos provenientes de esa demarcación hacia San Gregorio, además de contribuir a mejorar la coordinación entre ambas alcaldías.