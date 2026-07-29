Reabren la México-Cuernavaca tras más de 10 horas cerradas este 29 julio: así se reestableció la circulación

México-Cuernavaca La volcadura de un tráiler cargado con ácido muriático causó más de diez horas de cierre y carga vehicular en la México-Cuernavaca este miércoles 29 de julio. (FB Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos)

Un accidente de alto impacto tuvo lugar la madrugada de este 29 de julio en el kilómetro 70 de la autopista México-Cuernavaca, dado que la volcadura de un tractocamión que transportaba sustancias químicas generó una carga vehicular superior a las 10 horas; sin embargo, tras maniobras de elementos de emergencia para controlar el incidente, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) confirmó la reapertura de la dirección CDMX alrededor de las 14:00 horas de este miércoles.

Durante la atención al accidente, Ubaldo González Carretes —coordinador estatal de Protección Civil de Morelos—, pidió a los automovilistas evitar la autopista México-Cuernavaca y utilizar la carretera federal como vía alterna.

¿Qué pasó en la México-Cuernavaca este miércoles 29 de julio?

Alrededor de las 08:00 horas de hoy, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos reportó al público, mediante canales oficiales en redes sociales, la volcadura de un tráiler en el kilómetro 70 de la autopista México–Cuernavaca, con dirección sur.

De acuerdo con la división de carreteras de la Guardia Nacional, el accidente se registró las 2:44 horas de la madrugada de este miércoles, mientras que los servicios correspondientes advirtieron a la poblacción que la autopista permanecería cerrada en ambos sentidos mientras se llevaban a cabo las maniobras para controlar la volcadura del tractocamión.

No obstante, la atención al accidente se extendió más de diez horas debido a que la unidad siniestrada transportaba ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio y jabón líquido, los cuales quedaron derramados en la carpeta asfáltica.

Por lo tanto, el coordinador Gonzáles Carretes pidió evitar transitar por la zona hasta que las labores de atención concluyeran, permitiendo la reapertura segura de la autopista.

Reabren la México-Cuernavaca dirección CDMX: ¿cómo fue controlado el accidente?

Según detalló la Coordinación Estatal de Protección Civil, en conjunto con CAPUFE, fueron activados protocolos de emergencia para evaluar los riesgos, contener la fuga y realizar las labores de mitigación correspondientes.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoCuernavaca, km 70, dirección Cuernavaca. Se informa a las personas usuarias que continúa el cierre a la circulación por atención del accidente. Personal de CAPUFE, Protección Civil y Guardia Nacional, se encuentra laborando en el lugar.



Por seguridad,… — CAPUFE (@CAPUFE) July 29, 2026

Las maniobras de atención al accidente han tomado más de 10 horas desde su registro, sin embargo, las autoridades confirmaron que han abierto únicamente el sentido con dirección a la CDMX, lo que ha permitido la reanudación del tránsito vehicular rumbo a la capital del país.

No obstante, el cierre dirección a Cuernavaca se mantiene dado que aún hay elementos de CAPUFE, Protección Civil y Guardia Nacional laborando en el lugar de la volcadura para garantizar el resguardo de la población que transita la zona.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas fallecidas ni lesionadas.

¿Ya abrieron la México-Cuernavaca dirección Cuernavaca este miércoles 29 de julio?

El comunicado de la reanudación vehicular en la México-Cuernavaca, dirección CDMX, se realizó cerca de las 14:00 horas de este 29 de julio, añadiendo que el rumbo a Cuernavaca permanecía cerrado por labores de atención al siniestro.

A través de su cuenta oficial en redes, CAPUFE declaró a las 14:50 horas: “No se cuenta con un tiempo estimado de apertura. Cualquier novedad se dará a conocer a través de este medio y en el 074. Toma tus precauciones”, por lo que se desconoce la hora de reapertura para la dirección Cuernavaca de la autopista.