Cocinas del Bienestar en Tlalnepantla ofrecen alimentos completos por 15 pesos

Con el propósito de apoyar la economía familiar y garantizar el acceso a una alimentación nutritiva, el Gobierno de Tlalnepantla mantiene en operación las Cocinas del Bienestar, espacios donde la población puede adquirir desayunos y comidas completas por una cuota de recuperación de 15 pesos.

El programa está dirigido al público en general, aunque beneficia principalmente a personas adultas mayores, estudiantes, trabajadores y familias en situación de vulnerabilidad, quienes pueden acceder a alimentos balanceados sin afectar su presupuesto.

De acuerdo con información del Ayuntamiento, durante 2026 las Cocinas del Bienestar han servido más de 400 mil desayunos y comidas, consolidándose como uno de los programas sociales con mayor impacto en el municipio. Además, actualmente operan 32 sedes y se prevé ampliar la cobertura con la apertura de ocho más antes de finalizar el año.

Ubicación de Cocinas del Bienestar en Tlalnepantla

El menú cambia diariamente de acuerdo con la disponibilidad de alimentos, pero generalmente incluye sopa o arroz, guisado, tortillas, agua fresca y, en algunos casos, fruta o postre, ofreciendo una comida completa a bajo costo.

Entre las sedes confirmadas se encuentran las ubicadas en Los Reyes Ixtacala, el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (planteles Poniente y Oriente), la Unidad Habitacional Tabla Honda y San Buenaventura, aunque el programa continúa expandiéndose hacia otras comunidades del municipio.

Cocinas del Bienestar en Tlalnepantla ofrecen alimentos completos por 15 pesos

Las autoridades municipales señalaron que esta estrategia también fortalece el Sistema Nacional de Cuidados, ya que permite que muchas personas, especialmente mujeres responsables del hogar, reduzcan el tiempo dedicado a la preparación de alimentos y puedan realizar otras actividades personales, familiares o laborales.

Asimismo, destacaron que las comidas se preparan bajo estándares de higiene y con ingredientes de calidad para garantizar una alimentación saludable y accesible para todos los sectores de la población.