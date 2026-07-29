Ecatepec baja 600 policías por irregularidades y fallas en controles de confianza

Ecatepec prepara la baja de otros 300 policías por irregularidades y fallas en controles de confianza

El Gobierno de Ecatepec alista la baja de 300 policías municipales como parte del proceso de depuración que mantiene la administración para fortalecer la corporación y mejorar el desempeño de los cuerpos de seguridad.

De acuerdo con la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, actualmente se integran los expedientes administrativos de los elementos que presuntamente incurrieron en diversas irregularidades, entre ellas faltas constantes y el incumplimiento de los controles de confianza establecidos para permanecer en la institución.

La alcaldesa explicó que el procedimiento forma parte de una revisión permanente de la corporación policiaca, cuyo propósito es contar con elementos que cumplan con los requisitos legales, administrativos y de desempeño necesarios para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Los 300 expedientes se suman a las bajas que ya se han realizado durante la actual administración como parte de la estrategia de depuración de la Policía Municipal, enfocada en retirar de sus funciones a quienes no acrediten las evaluaciones correspondientes o hayan cometido irregularidades.

Esta medida se da en un contexto en el que Ecatepec registró una disminución en la percepción de inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. El municipio reportó una reducción de 8.9 puntos porcentuales, uno de los descensos más importantes a nivel estatal y nacional.

Además, la encuesta reflejó una mejora en la confianza ciudadana hacia la Policía Municipal, aunque las autoridades reconocieron que aún existen retos para consolidar una corporación profesional y cercana a la población.

La presidenta municipal señaló que la depuración busca garantizar que los policías en funciones actúen con profesionalismo, honestidad y apego a la ley, además de fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad.

Las bajas se llevarán a cabo conforme avancen los procedimientos administrativos y se determine la situación de cada elemento involucrado, respetando el debido proceso establecido en la normatividad vigente.

El gobierno de Ecatepec siempre ha tenido el objetivo de continuar con la transformación de la Policiía de Ecatepec, fortaleciendo los mecanismo de evaluación y consolidar una corporación integrada por elementos capacitados y confiables para el municipio.