Edomex reporta reducción de 30% en delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2026

Mesa de Paz EdoMex

El Estado de México registró una disminución del 30% en los delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentadas este martes durante la Mesa de Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“En el EdoMex contamos con una disminución en los delitos de alto impacto, en el primer semestre de este año y en comparación al 2025, producto del trabajo coordinado entre todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno” afirmó

La mandataria estatal atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales, así como a las estrategias de seguridad definidas de manera permanente en las Mesas de Paz.

Delfina Gómez Álvarez

A estos indicadores se suma una mejora en la percepción de seguridad entre la población mexiquense. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondientes al segundo trimestre de 2026, las ocho ciudades del Estado de México incluidas en el estudio registraron avances en este indicador por segunda medición consecutiva.

El gobierno estatal señaló que estos resultados también reflejan acciones como la implementación del Mando Unificado en la Zona Oriente, estrategia impulsada en 15 municipios con el objetivo de fortalecer la seguridad y atender los problemas históricos de esa región.

Durante la sesión número 142 de la Mesa de Paz participaron el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo; el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez; la secretaria técnica de la Mesa de Paz, Maricela López Urbina, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.